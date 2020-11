Teatro Vascello: programmazione Spettacoli in Live streaming dal 19 al 29 novembre 2020

Per accedere alla piattaforma ZOOM e assistere al Live Streaming

Ovidio Heroides Vs Metamorphosys a grande rischiesta Fino A Domenica 29/11

Visto L’interesse Riscontrato Dagli Spettatori Il Teatro Vascello ha deciso di Prorogare lo Spettacolo Fino A Domenica 29 Novembre 2020

Manuela Kustermann E Cinzia Merlin

Diretta Streaming Da Martedì A Venerdì h 21.00, Sabato h 19, Domenica h 17

Una Fusione Tra Musica E Poetica, Dove I Confini Dell’una E Dell’altra Si Perdono Nell’incontro Artistico Tra Manuela Kustermann, Messaggera Onirica Di Parole E Poesia Del Grande Poeta Latino Ovidio E Cinzia Merlin, Virtuosa E Poliedrica Pianista.

Curiosita’ Letterarie

A Cura Di Manuela Kustermann Con Gaia Benassi

In Live Streaming

Mercoledì 25 Novembre 2020 h 18

Gaia Benassi Leggerà Due Brani Da Diario Minimo Di Umberto Eco

Classica Senza Limiti

Duo Violino E Pianoforte – Stefano Mhanna E Alberto Galletti

Diretta Streaming Domenica 22 Novembre h 11

L. Van Beethoven: Sonata N. 5 Per Pianoforte E Violino

S. Prokofiev: Sonata Op. 94-Bis Per Violino E Pianoforte

M. Ravel: Tzigane Per Violino E Pianoforte

