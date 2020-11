TORINODANZA FESTIVAL 2020

By

IL FESTIVAL TORINODANZA 2020 PROTAGONISTA DEL SECONDO APPUNTAMENTO DEL PROGRAMMA VISIONI IN ONDA SU RAI 5 IL 15 NOVEMBRE 2020

RAI 5 dedica a TORINODANZA 2020 il secondo appuntamento di VISIONI, il nuovo programma curato da Alessandra Greca che si propone di indagare il panorama culturale italiano. La puntata andrà in onda domenica 15 novembre 2020, alle ore 20.45.

Attraverso il racconto di Anna Cremonini, Direttore artistico di Torinodanza Festival, accompagnata dal critico e giornalista, collaboratore de La Stampa, Sergio Trombetta, lo speciale propone una panoramica sulle più importanti esibizioni andate in scena quest’anno. Un viaggio insieme ai migliori coreografi e ballerini del mondo per affrontare questo tempo nel quale ci troviamo sospesi, tra limitazioni e paure. Un’espressione libera che vuole riconsegnare alla passione il suo valore, in una realtà così profondamente mutata.

«Grazie alla media partnership di Rai Cultura – dichiara Anna Cremonini – che ha curato e prodotto questo speciale, potremo ripercorrere i momenti salienti di Torinodanza 2020 e riflettere sul senso profondo del lavoro che gli artisti hanno voluto creare in questo periodo, aiutandoci a guardare questo strano mondo contemporaneo con occhi e sensibilità mutate».

Questa edizione della rassegna, programmata dall’11 settembre al 23 ottobre 2020 e realizzata dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, è stata una vera e propria testimonianza di partecipazione da parte degli artisti, alcuni dei quali, durante la sospensione temporale dovuta all’emergenza Covid, hanno immaginato opere particolari.

Protagonisti internazionali come Dimitris Papaioannou, Sidi Larbi Cherkaoui e Hofesh Shechter, volti nuovi come Honji Wang, Sébastien Ramirez e Alan Lucien Øyen, insieme alle “signore della danza italiana” – Cristina Kristal Rizzo, Ambra Senatore, Silvia Gribaudi, Simona Bertozzi – sono stati il cuore pulsante di questa edizione presentando qui alcune nuove creazioni in prima nazionale: attraverso le loro parole e i loro spettacoli si potranno rivivere emozioni e visioni che hanno caratterizzato Torinodanza 2020.

RAI 5

15 novembre 2020 – ore 20.45

VISIONI / Torinodanza 2020 di Alessandra Greca e Paola Mordiglia regia di Elena Sorrentino

TORINODANZA | I PARTNER

Torinodanza 2020 è un progetto realizzato da Torinodanza festival/Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, maggior sostenitore Fondazione Compagnia di San Paolo, con il sostegno di MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione per la Cultura Torino, partner Intesa Sanpaolo.

Rai Cultura e Rai Radio3 si confermano anche quest’anno Media Partner di Torinodanza.

Il festival Torinodanza, nato nel 1987, è organizzato dal 2009 dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale.

www.torinodanzafestival.it