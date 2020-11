Il Centro studi Giacomo Puccini, nella persona del suo presidente Gabriella Ravenni, parteciperà alla I Tavola rotonda Il Centro studi Giacomo Puccini, nella persona del suo presidente Gabriella Ravenni, parteciperà alla I Tavola rotonda

Il melodramma in guanti e mascherina: la ricerca operistica continua in programma per venerdì 20 novembre dalle ore 15:30