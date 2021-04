Da lunedì 19 aprile sarà disponibile online, gratuitamente, sul sito di Teatro i, il podcast di Phoenicopteridae – La verità del fenicottero, un testo di Collettivo Inciampo, composto da Marzio Badalì, Francesca Di Fazio, Fabiola Fidanza, Luca Gadler e Gianmarco Marabini.

Si tratta del primo dei cinque podcast a essere realizzato all’interno di Pubblicazioni, il progetto ideato dalla direzione artistica del teatro – Francesca Garolla, Federica Fracassi, Renzo Martinelli – e dedicato alla scoperta di nuove voci della drammaturgia contemporanea. Phoenicopteridae – La verità del fenicottero è uno dei 129 testi selezionati per la Biblioteca Virtuale, disponibili sul sito di Teatro i (www.teatroi.org).

Interpreti del testo per la versione audio, che ha previsto un approfondito lavoro sulla drammaturgia, sono professionisti della scena teatrale contemporanea quali Alfonso De Vreese, Giovanni Franzoni, Laura Marinoni, guidati dal regista Renzo Martinelli. La sonorizzazione è realizzata da Fabio Cinicola.

Un podcast da ascoltare, con le cuffie o senza, “a volume brillante”, come diceva Carmelo Bene.

Phoenicopteridae – La verità del fenicottero indaga il tema dell’inganno, della bugia e del potere della parola in quanto atto creativo, attraverso la biografia di Nikolaj Ivanovič Vavilov, agronomo, botanico e genetista russo la cui opera include la scoperta di una particolare forma di mimetismo vegetale. Nel periodo delle grandi purghe venne arrestato, con false accuse, dal regime sovietico e fatto sparire.

Comincia tutto da una bugia. È attraverso la bugia che si sperimenta il vero potere della parola. La parola crea realtà, e questo è un fatto oggettivo, incontradicibile. È vero. E il vero è talmente tanto vero, che non possiamo non crederci. L’inganno è stato uno degli strumenti propulsori dell’evoluzione, quello che ha spinto l’uomo fuori dal regno animale attraverso la sua capacità di raffigurarsi diverso da ciò che è. Questa facoltà, che l’uomo ritiene peculiare a sé, non è invece tanto diversa dai meccanismi di mimesi che mettono in atto le piante o gli animali.

Ce lo ha dimostrato coi suoi studi sul mimetismo vegetale uno scienziato russo di nome Nikolaj Ivanovič Vavilov. Un uomo deve imparare dalle piante la maniera per sopravvivere in una società che usa tutti i mezzi a sua disposizione per mantenere saldo il potere e annullare il pensiero critico, azzerando le domande sulla veridicità delle informazioni fornite. Si dice che Vavilov sia morto nel gulag, o almeno è quello che l’NKVD ci ha fatto credere fin quando non sono stati resi pubblici i documenti che attestano come Vavilov non…Dove sta la verità? Forse nel becco di un fenicottero.

Collettivo Inciampo è un collettivo di dramaturg nato nel 2019. Lo sguardo dei suoi componenti si pone per inclinazione naturale nel punto in cui la nuova drammaturgia incontra il linguaggio performativo della scena. Marzio Badalì, Francesca Di Fazio, Fabiola Fidanza, Luca Gadler e Gianmarco Marabini, cinque singolarità dalla formazione molto composita, si incontrano nel 2018 al corso di perfezionamento Dramaturg Internazionale della Scuola di teatro Iolanda Gazzerro di ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione. Terminato il percorso di formazione, decidono di creare il collettivo.

