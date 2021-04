Saint Louis Club House: ecco i concerti di aprile

Saint Louis Club House, il salotto musicale ideato dal Saint Louis per ascoltare musica in tempi di Covid, prosegue con i concerti in diretta streaming con protagonisti i migliori gruppi e i progetti originali degli allievi Saint Louis, in diretta sui canali social Saint Louis:

Facebook, Twitch e YouTube

I concerti di aprile

Giovedì 8 aprile, h 18:30

Nucleus

Marta Capponi – voce

Emiliano Caroselli – drums

**

Giovedì 15 aprile, h 18:30

Dustheads & Special Guest Dario Giacovelli

Lorenzo Pesce Stassano – piano

Marco Valentini – chitarra

Federico Caruso – chitarra

Dario Giacovelli – basso

Asier Garatea Albeniz – batteria

**

Venerdì 16 aprile, h 19:30

Silvia Olivier

piano e voce

**

Giovedì 22 aprile, h 18:30

BBBQ QUARTET

Marco Bonelli – sax

Emanuele Bono – piano

Vincenzo Quirico – contrabbasso

Federico Balestra – batteria

**

Venerdì 23 aprile, h 19:30

Sono Solo Rachele

Rachele Biliotti voce

Alessio Carbone basso

Graziano Alecci batteria

**

Giovedì 29 aprile, h 18:30

Hibiscus feat. Fabrizio Cucco

Fabrizio Cucco – basso

Marcello Fuschino – voce e chitarra

Agnese Falanga – batteria

Interviste pre-concerto a cura di Vincenzo Martorella

La programmazione di Saint Louis Club House prosegue a maggio con due concerti a settimana, uno dedicato al Jazz e uno al Pop-Rock, tutti i giovedì alle 18:30 e il venerdì alle 19:30. Produzione realizzata nell’ambito del programma LAZIOSound di GenerAzioni Giovani e finanziata dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù.