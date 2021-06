uno spettacolo di Effetto Morgana

drammaturgia di Fabio Banfo

da un’idea di Fabio Banfo e Serena Piazza

regia di Serena Piazza

con Fabio Banfo

produzione Centro Teatrale MaMiMò

Miglior spettacolo e miglior drammaturgia Doit Festival di Roma 2017

Dal 21 al 25 giugno va in scena il secondo appuntamento della rassegna NUOVE STORIE, dedicata quest’anno al tema ‘diritto di cronaca’.

Lo spettacolo di Fabio Banfo è al contempo narrazione e rappresentazione, cronaca giornalistica e poesia. A quarant’anni esatti dalla tragedia, la vicenda ci appare come lo specchio dell’Italia degli anni ’80 e al contempo il ricordo commosso di un bambino che tutti credevano che si sarebbe salvato.

Alfredino racconta la tragica vicenda del piccolo Alfredo Rampi, precipitato il 10 giugno 1981 in un pozzo artesiano di 80 metri nelle campagne di Vermicino, e dei disperati tentativi di salvarlo nei tre giorni successivi. Una storia che ha sconvolto l’intero Paese con la prima diretta televisiva non stop a reti unificate a coprire un caso di cronaca, un evento mediatico che avrebbe dovuto documentare una storia a lieto fine e che alla fine si è trasformato in uno shock collettivo nazionale.

“Sono nato nello stesso anno di Alfredino. Il 1975. L’anno della morte di Pier Paolo Pasolini. Il poeta con cui ho iniziato ad amare la poesia, l’impegno civile. Il poeta che ha cantato le periferie romane, le borgate, e che ha profetizzato pochi anni prima di Vermicino, il ruolo che avrebbe avuto la televisione nella dissoluzione della cultura popolare italiana.

Ho cercato di trattare questa vicenda con la massima sensibilità, partendo dalla mia identificazione di bambino e dall’idea che se non fosse caduto in quel pozzo, Alfredino, avrebbe fatto un cammino parallelo al mio, ascoltando la stessa musica, vivendo le stesse esperienze. Ho cercato di curare un poco il dolore con la poesia. Di riportarlo in vita, attraverso di me, con me. Era tutto quello che potevo fare per lui”.

Fabio Banfo

Il primo giornalista accorso sul posto, il venditore di panini che ha lucrato sulla folla accorsa a Vermicino, il presidente Pertini, i robot Mazinga e Goldrake, di cui Alfredino era appassionato, il vigile che per ore ha parlato con lui per cercare di rassicurarlo e infondergli speranza, descrivendogli le trivelle che scavavano un pozzo parallelo a quello in cui era caduto, e che lo terrorizzavano con le loro vibrazioni ed il loro rumore, come se fossero i suoi robot preferiti. E poi Angelo Licheri, scelto per il suo corpo minuto per calarsi in quel pozzo infernale, e che rimase quaranta minuti appeso a testa in giù, a tentare inutilmente di imbracare il bambino e salvarlo. Ma il personaggio centrale è Alfredino, quel bambino perduto, come fosse l’anima dell’Italia, inghiottita dal buio, perduta per sempre, per sempre incastonata in un diamante, come il blocco di ghiaccio azotato in cui fu conservato il suo corpo, prima di recuperarlo dalla tenebra in cui è venuto a mancare a noi tutti.

CENTRO TEATRALE MAMIMÒ

Il Centro Teatrale MaMiMò è un polo culturale nato nel 2004 e gestisce il Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia e al cui interno sono attive una Compagnia, che produce spettacoli di prosa, teatro ragazzi ed eventi culturali, e una Scuola di Teatro. La forma artistica è quella di un teatro colto e popolare insieme, atto collettivo di un gruppo riunito da una visione comune. Il Centro Teatrale MaMiMò è sostenuto dal 2012 dalla Regione Emilia Romagna come Organismo di produzione di spettacolo attraverso la L.13/1999, ed è riconosciuto dal MIC come Impresa di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione. Unito da una visione comune. I direttori artistici sono Marco Maccieri e Angela Ruozzi. www.mamimo.it

Teatro Elfo Puccini, sala Bausch – corso Buenos Aires 33, Milano – Dal lunedì al venerdì ore 19.30 – Intero € 22, ridotto 17,50 – Info e prenotazione: tel. 02.0066.0606, biglietteria@elfo.org