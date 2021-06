Sarà Matera e il suo scenario unico al mondo, dichiarato Patrimonio dell’Unesco, ad ospitare dal 7 al 10 luglio la prima edizione dell’Audio-Visual Producers Summit.

Già Capitale Europea della Cultura, la città farà, così, da cornice al nuovo evento di punta dell’industria audiovisiva italiana e internazionale, che per quattro giorni ospiterà da tutto il mondo Top players del settore, protagonisti di un variegato programma di keynote e panel di altissimo livello incentrati sulla realizzazione di serie e film per la TV, le piattaforme digitali e per il mercato globale della produzione scripted.

Non solo di questo, però, si parlerà a Matera, location non casuale giacché è stata scelta anche per girare film di grande successo come La Passione, Ben Hur, Wonder Woman, The Last Planet, Maria Maddalena e 007 No Time to Die. Ad inaugurare il Summit il 7 luglio sarà, non a caso, il “Forum del cinema lucano”: questa importante occasione di dialogo è stata ideata e realizzata dalla Lucana Film Commission, per raccogliere le richieste degli operatori e mediare con le istituzioni presenti, per far fronte alle necessità delle imprese locali. La sessione moderata dal Presidente della Lucana Film Commission Roberto Stabile vedrà la partecipazione del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, del Direttore della Direzione Cinema e Audiovisivo del MiC Nicola Borrelli e del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

La manifestazione, organizzata dalla Lucana Film Commission per APA-Associazione Produttori Audiovisivi, vedrà il coinvolgimento di PGA – Producers Guild of America, che conta circa 7000 membri tra produttori cinematografici e televisivi, tra cui spiccano i più importanti nomi di Hollywood. La prestigiosa collaborazione ha facilitato la partecipazione di numerose personalità dell’industria nord-americana, per discutere dell’evoluzione del settore e delle sue professioni, ed elaborare nuove strategie per il futuro.