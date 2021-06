Festival Cantieri Culturali Firenze (5° edizione)

By

Festival Cantieri Culturali Firenze, giunto alla V edizione, accoglie, dal 28 giugno al 9 luglio, residenze, performance, incontri e contesti di pratica e ricerca per stimolare nuove forme di abitabilità e di riconoscimento necessario degli spazi della città. Attraverso pratiche di frequentazione e trovando nell’incontro tra corpo e luogo il senso dell’agire artistico, il Festival propone una programmazione in grado di sviluppare una rete di spazi all’aperto e al chiuso, concependo l’esperienza creativa e culturale secondo un concetto di diffusione, di cura e di rigenerazione dei territori e della socialità.

Il Quartiere 4, e in particolare le aree dell’Isolotto Vecchio, Argingrosso, Le Torri, Boschetto sono costellate di presenze che agiscono nella prossimità e nella sensibilità del territorio creando contesti di relazione e scoperta del paesaggio, quest’anno ampliata da azioni e incontri sugli e dagli argini dell’Arno.

Più di 80 artisti e professionisti del settore sono chiamati a esperienze di residenza volte alla creazione di performance e progettualità modellate sulle caratteristiche del territorio, comprendendo e coinvolgendo cittadini, abitanti e frequentatori nella sperimentazione delle potenzialità creative di ciascun luogo.

Per due settimane è ridefinita una geografia emozionale originata non solo dai processi creativi, ma anche arricchita da incontri pubblici, mostre, installazioni e progetti speciali di creazione e trasmissione che in maniera diffusa vanno a innescare una conoscenza inedita ed esperienziale del territorio.

Tra luoghi ed eventi, tra artisti e pubblico, tra studenti e frequentatori, si stabilisce una relazione che trasforma il racconto della città: una narrazione che prende vita nell’incontro e nel desiderio di erranza e prossimità, perché la giustizia spaziale e la liberazione del gesto sono le basi per la creazione di comunità solidali, proposte come sguardo sul senso democratico del corpo-città.

I PROTAGONISTI DI QUESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL CANTIERI CULTURALI FIRENZE:

Annamaria Ajmone | Marta Bellu / Agnese Banti | Paolo Basetti / Mario Bencivenni | Simona Bertozzi / Marta Ciappina | Elisa Biagini | Ela Bialkowska / Federico Bucalossi | Marta Bichisao / Opera Bianco | Claudia Catarzi | Alessandro Certini / Charlotte Zerbey / Company Blu | Compagnia Virgilio Sieni | Giuseppe Comuniello | Elisabetta Consonni / Bart Van den Eynde | Doriana Crema | Elisa D’Amico / Francesco Dalmasso | Pietro Gaglianò | Gruppo Cango / Accademia sull’arte del gesto | Kinkaleri | Jurij Konjar | Francesca Mazzoni / Irene De Santis | MK | Giuseppe Muscarello / Pierfrancesco Mucari | Daniele Ninarello | Numero Cromatico | Valentina Pagliarani | Mariagrazia Portera | Cristina Kristal Rizzo / Enrico Malatesta | Irene Russolillo | Lucia Sauro / Delfina Stella | Tommaso Serratore / Sara Sguotti | Viola Tortoli Bartoli

INAUGURAZIONE FESTIVAL

Piazza dell’Isolotto / Passerella / Argine Arno

LUNEDÌ 28 GIUGNO H 19.30 > 21.00 (repliche 29 giugno h 18.30 | 2, 5 e 7 luglio h 21)

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI

LA ZATTERA D’ORO

di Virgilio Sieni

con Claudia Catarzi, Giulia Mureddu, Delfina Stella

voce Marta Ascari

musiche dal vivo Veronica Chincoli

La zattera d’oro è il segno scelto per inaugurare la V edizione del Festival Cantieri Culturali Firenze. Nasce con la ricostruzione della storica imbarcazione messa in azione per unire simbolicamente le due sponde dell’Arno, ripercorrendo la pratica antica dei renaioli come simbolo di riconnessione con la città.

L’azione dell’attraversamento diviene rituale per la creazione di una danza sospesa che esplora il senso della fragilità e dell’incrinatura e dell’origine del gesto. La zattera sarà manovrata manualmente come da tradizione e, nel tempo dell’attraversamento, accoglierà una performance installativa che abita e attraversa lo spazio vuoto tra i due argini, attualmente congiunti dalla Passerella di Piazza dell’Isolotto.

Galleria Isolotto, Piazza dei Tigli

28 giugno ore 21.30 – inaugurazione mostra (fino al 1° luglio, dal lun al ven h 10 > 22)

ELA BIALKOWSKA / FEDERICO BUCALOSSI

AGORÀ PARADISO – Un racconto per immagini del progetto di Virgilio Sieni nelle piazze monumentali di Firenze

La mostra mette in evidenza il rapporto tra corpo, spazio e gesto attraverso la documentazione fotografica e video delle azioni coreografiche del progetto Agorà Paradiso di Virgilio Sieni che, con la consulenza poetica di Elisa Biagini, ha coinvolto i cittadini in un percorso di scoperta di alcuni tratti del Paradiso della Divina Commedia dantesca. Se da un lato le visioni riportano il progressivo atto di presa di coscienza del corpo dei partecipanti, evidenziando le qualità del gesto, dall’altro gli scatti richiamano l’azione dello stare nello spazio, in questo caso piazze del centro di Firenze dal valore iconico-monumentale.

IL PROGRAMMA del Festival

LUNEDÌ 28 GIUGNO – INAUGURAZIONE FESTIVAL

H 19.30 > 21.00 Piazza dell’Isolotto / Passerella / Argine Arno

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI

LA ZATTERA D’ORO _performance

H 21.30 Galleria Isolotto, Piazza dei Tigli

ELA BIALKOWSKA / FEDERICO BUCALOSSI

AGORÀ PARADISO _mostra

MARTEDÌ 29 GIUGNO

H 10.00 Piazza dell’Isolotto / Mercato

GIUSEPPE COMUNIELLO

DANZE SUL BANCONE _performance

H 16.30 Piazza dell’Isolotto / lato Viale dei Bambini

GRUPPO CANGO

ATELIER CANGO _performance

H 17.00 Giardino delle Erbacce, Piazza dei Tigli

PAOLO BASETTI / MARIO BENCIVENNI

“TERRA”. NARRAZIONE IN MARGINE ALLA PIANTAGIONE DI UN IPPOCASTANO _incontro

H 18.30 Piazza dell’Isolotto / Passerella / Argine Arno

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI

LA ZATTERA D’ORO _performance

H 19.15 Piazza dell’Isolotto / lato Viale dei Bambini

FRANCESCA MAZZONI / IRENE DE SANTIS

DUE _performance

H 19.45 Piazza dell’Isolotto, Sagrato

DORIANA CREMA

SOLITUDO – Visioni per una comunità creativa _performance

H 20.30 Area Melograni, Viale dei Bambini

DANIELE NINARELLO

HEALING TOGETHER SITE SPECIFIC _performance

A seguire LAMPIONE Diario#1 _performance

MERCOLEDI 30 GIUGNO

H 10.00 Piazza dell’Isolotto, Mercato

GIUSEPPE COMUNIELLO

DANZE SUL BANCONE _performance

H 10.30 e 16.30 Piazza dell’Isolotto / lato Viale dei Bambini

GRUPPO CANGO

ATELIER CANGO _performance

H 17.00 Giardino delle Erbacce, Piazza dei Tigli

MARIAGRAZIA PORTERA

IL GESTO ABITUALE E LA GRAZIA. STRATEGIE DEL CORPO TRA SPONTANEITÀ E NECESSITÀ _incontro

H 19.45 Stecca Michelucci, Viale dei Bambini (ritrovo Piazza dei Tigli)

IRENE RUSSOLILLO

DANZA MICHELUCCI _performance

H 20.30 Argine Arno (altezza Via del Biancospino)

CLAUDIA CATARZI

CAMMINO _performance

A seguire LAMPIONE Diario#2 _performance

GIOVEDI 1° LUGLIO

H 16.30 Piazza dell’Isolotto / lato Viale dei Bambini

GRUPPO CANGO

ATELIER CANGO _performance

H 17.00 Area Melograni, Viale dei Bambini (ritrovo Piazza dei Tigli)

PAOLO BASETTI / MARIO BENCIVENNI

“CURA”. RIFLESSIONI SULL’ACCUDIMENTO E LA CRESCITA DELL’IPPOCASTANO “NIVES” _incontro

H 18.15 e 19.00 Piazza dei Tigli / Passerella Montagnola

VALENTINA PAGLIARANI

|HOME|WALK| _performance

H 19.45 Case Ringhiera, Via delle Ortensie 20 (angolo Viale dei Bambini)

TOMMASO SERRATORE / SARA SGUOTTI

DOMINO work in progress _performance

H 20.30 Pista di Pattinaggio, Giardino di Via Torcicoda

MARTA BELLU / AGNESE BANTI

MEDITAZIONE _performance

A seguire LAMPIONE Diario#3 _performance

VENERDÌ 2 LUGLIO

H 10.30 e 16.30 Piazza dell’Isolotto / lato Viale dei Bambini

GRUPPO CANGO

ATELIER CANGO _performance

H 17.00 Giardino delle Erbacce, Piazza dei Tigli

ELISA BIAGINI

PER UN’ECOLOGIA DELLA PAROLA _incontro

H 18.30 Galleria Isolotto, Piazza dei Tigli

NUMERO CROMATICO

PERCORSO URBANO IN DEPRIVAZIONE VISIVA _mostra

H 19.45 Campo Basket, Montagnola (ritrovo Piazza dei Tigli)

SIMONA BERTOZZI / MARTA CIAPPINA

QUEL CHE RESTA esercizi site specific _performance

H 20.30 Pista di Pattinaggio Montagnola e Argine Lungarno dei Pioppi

CRISTINA KRISTAL RIZZO / ENRICO MALATESTA

MARKHOR (duo) _performance

H 21.00 Piazza dell’Isolotto / Passerella / Argine Arno

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI

LA ZATTERA D’ORO _performance

A seguire LAMPIONE Diario#4 _performance

LUNEDÌ 5 LUGLIO

H 10.30 e 16.30 Piazza dell’Isolotto / lato Viale dei Bambini

GRUPPO CANGO

ATELIER CANGO _performance

H 17.00 Giardino delle Erbacce, Piazza dei Tigli

MARIAGRAZIA PORTERA

L’ABITUDINE E L’AMBIENTE: RIPENSARE LA NICCHIA ESTETICA _incontro

H 19.45 Stecca Michelucci, Viale dei Bambini (ritrovo Piazza dei Tigli)

GIUSEPPE MUSCARELLO / PIERFRANCESCO MUCARI

4CANTI _performance

H 20.30 Piazza dell’Isolotto, Sagrato

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI

LUCE A LUCE _performance

H 21.00 Piazza dell’Isolotto / Passerella / Argine Arno

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI

LA ZATTERA D’ORO _performance

A seguire LAMPIONE Diario#5 _performance

MARTEDÌ 6 LUGLIO

H 17.00 Argingrosso, Via dell’Isolotto (ritrovo Piazza Isolotto / Passerella)

PAOLO BASETTI / MARIO BENCIVENNI

“ARIA-ACQUA”. EPIFANIE DI UNA PIOPPETA IN RIVA DELL’ARNO _incontro

H 19.00 Via Assisi 20

ACCADEMIA SULL’ARTE DEL GESTO / DELFINA STELLA

TEMPO LIBERO _performance

H 19.45 Parco dell’Argingrosso (altezza Via Gubbio)

KINKALERI

ManYmucHKisskKIssYou _performance

H 20.30 Campo dei Rossi del Calcio Storico Fiorentino, Via Assisi 20

MK

PEZZI ANATOMICI Firenze _performance

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO

H 10.30 e 16.30 Piazza dell’Isolotto / lato Viale dei Bambini

GRUPPO CANGO

ATELIER CANGO _performance

H 17.00 Giardino delle Erbacce, Piazza dei Tigli

PIETRO GAGLIANÓ

CHE FORMA HA LA VITA QUANDO DIVENTA ARTE? _incontro

H 19.15 Piazza dei Tigli / Cedro

LUCIA SAURO / DELFINA STELLA

CANTO OSTINATO _performance

H 19.45 Area Melograni, Viale dei Bambini

ELISABETTA CONSONNI / BART VAN DEN EYNDE

PLUTONE ESPLOSO _performance

H 20.30 Argine Arno (altezza Via dei Melograni)

ANNAMARIA AJMONE

INFORESTA _performance

H 21.00 Piazza dell’Isolotto / Passerella / Argine Arno

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI

LA ZATTERA D’ORO _performance

A seguire LAMPIONE Diario#6 _performance

GIOVEDÌ 8 LUGLIO

H 16.00 Parco di Villa Vogel, (ritrovo Via Canova, altezza Via C. Maccari)

ELISA BIAGINI

LA PAROLA-RAMO CHE CI TIENE _restituzione del laboratorio di poesia e sguardo

H 17.00 Parco di Villa Vogel, (ritrovo Via Canova, altezza Via C. Maccari)

PAOLO BASETTI / MARIO BENCIVENNI

COLLOQUIO ALL’OMBRA DI QUATTRO “ANTENATI VERDI” (IL PIOPPO, IL PINO, IL LECCIO E IL CEDRO) _incontro

H 19.15 Pallaio e Pista di velocità Istituto E. Barsanti, Via Lunga 94, Le Torri

MARTA BICHISAO / OPERA BIANCO

ESERCIZI _performance

H 19.45 Loggiato Istituto E. Barsanti, Via Lunga 94, Le Torri

ELISA D’AMICO / FRANCESCO DALMASSO

TOWARDS per Isolotto _performance

H 20.30 Palestra Istituto E. Barsanti, Via Lunga 94, Le Torri

ALESSANDRO CERTINI / CHARLOTTE ZERBEY / COMPANY BLU

ALCHIMIE DEL CORPO _performance

VENERDÌ 9 LUGLIO

H 10.30 Piazza dell’Isolotto / lato Viale dei Bambini

GRUPPO CANGO

ATELIER CANGO _performance

H 20.30 Il Boschetto, Pista di Pattinaggio, Via di Soffiano 11

JURIJ KONJAR

GOLDBERG VARIATIONS _performance

GALLERIA ISOLOTTO, Piazza dei Tigli: dal lun al ven h 10 > 22

28 GIUGNO > 1° LUGLIO ELA BIALKOWSKA / FEDERICO BUCALOSSI AGORÀ PARADISO _ mostra

_ mostra 2 > 9 LUGLIO NUMERO CROMATICO PERCORSO URBANO IN DEPRIVAZIONE VISIVA _mostra

Tutti gli eventi sono gratuiti. Si svolgeranno nel rispetto delle normative anticontagio in vigore.

Prenotazioni: 055 2280525 biglietteria@virgiliosieni.it – INFO: www.virgiliosieni.it

Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni

Cango, via S. Maria 23/25 – 50125 Firenze – Tel. +39 055 2280525 | accademia@virgiliosieni.it