Torna la rassegna “Armonie & suoni” con il polistrumentista Baba Sissoko, acclamato protagonista della scena musicale internazionale.

Due serate di musica e storie, sentimenti e pensieri, per un viaggio seducente che parte dalle origini del blues e affonda nell’amadran per arrivare al cuore del pubblico attraverso un percorso suggestivo che ha inizio dalle coste del Mediterraneo e termina a Bamako, passando per la regione africana del Sahel.

Ed è proprio il Mediterraneo, punto di incontro e ponte di dialogo tra popoli e tradizioni diverse, il protagonista dello spettacolo in scena allo Spazio Teatro No’hma. Il Mediterraneo che assume così un significato altamente simbolico dando il titolo alla performance musicale e all’ultimo lavoro discografico firmato dall’artista originario del Mali.

Mediterranean Blues è l’occasione per ascoltare sette nuovi brani presentati “live” e in streaming allo Spazio Teatro No’hma, per una sintesi affascinante e trascinante tra blues e ritmi africani.

Mediterranean Blues

voce, ngoni, tama Baba Sissoko

chitarra elettrica Angelo Napoli

basso e voce Erick Jano

armonica, violino, voce Domenico Canale

batteria Eric Cisbani

percussion, voce Ady Thiuone

production manager Gianni di Carlo