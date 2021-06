Mozart di padre in figlio: Orio e Sergio Odori

Uno dei più amati notturni di Mozart, la “Serenata n. 6 in re maggiore“. E poi, il registro tra serio e buffo de “La finta giardiniera“, di cui ascolteremo l’Ouverture, e lo straordinario “Concerto per clarinetto in la maggiore K 622“, che combina elementi tipici della maturità con la ricchezza tematica della fanciullezza.

Sono nel segno del genio di Salisburgo i due concerti dell’Orchestra di Toscana Classica diretta da Marco Alibrando, giovedì 17 e venerdì 18 giugno all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, Firenze.

Inizio ore 19,30. Si consiglia l’acquisto dei biglietti (20/15 euro) in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Prevendite anche all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte nei giorni dei concerti, dalle ore 10. Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto a 10 euro per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com).

A impreziosire l’ensemble troveremo un piccolo nucleo familiare: il clarinettista Orio Odori sarà protagonista del “Concerto in la maggiore K 622”, mentre al figlio Sergio Odori, percussionista, saranno affidati i timpani nella “Serenata n. 6 in re maggiore”. Quasi un passaggio di testimone, visto che papà Odori è prossimo alla pensione.

Di Orio Odori ascolteremo anche il brano “Nesshia cadenza ‘alla turca’ per clarinetto archi e darbuka“.

Sul podio, come detto, salirà Marco Alibrando, direttore principale dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 339 1632869 – 334 6006361 – www.toscanaclassica.com – toscanaclassica@outlook.com.

Appuntamenti nell’ambito dei “Mercoledì musicali dell’organo e dintorni”: nato dalle decennali esperienze dei “Mercoledì Musicali della Fondazione CR Firenze” e di Toscana Classica, il festival è sostenuto da Fondazione CR Firenze con il contributo di Intesa Sanpaolo e di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.

Programma concerti giovedì 17 e venerdì 18 giugno

W.A. Mozart – La finta giardiniera K 196 (Ouverture)

W.A. Mozart – Serenata notturna n. 6 in re maggiore per due piccole orchestre, K 239

O. Odori – Nesshia cadenza “alla turca” per clarinetto archi e darbuka

W.A. Mozart – Concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore, K 622

Progetto sostenuto da

Fondazione CR Firenze

Con il contributo di

Intesa Sanpaolo

Ministero della Cultura

Regione Toscana

Città Metropolitana di Firenze

Comune di Firenze

Con il patrocinio di

Città Metropolitana di Firenze

Informazioni e prenotazioni

Segreteria Toscana Classica, tel. 055-783374 – 340.3944830 – www.toscanaclassica.com

Biglietti, riduzioni e sconti

Biglietto intero 20 euro

Biglietto ridotto a 15 euro per studenti (muniti di tesserino) e over 65 (muniti di un documento).

Biglietto ridotto a 10 euro per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%

Prevendite

Nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055.210804)

Online su www.ticketone.it (tel. 892.101)

Presso le sedi, nei giorni dei concerti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21

Toscana Classica

Federazione di Associazioni di Produzione Musicale della Toscana

Via Monferrato 2 – Firenze – Tel/fax 055.783374

www.toscanaclassica.com – info@orcafi.it