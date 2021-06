Porto Rubino (3° edizione)

Una speciale chiamata all’imbarco, che ufficializza il ritorno della calda stagione dei live a pochi giorni dall’inizio dell’estate: da una venue incantevole come quella di Polignano a Mare parte il 19 luglio la terza edizione di PORTO RUBINO, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia. Quattro imperdibili tappe per il grandissimo evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere.

È in quest’occasione che per estendere il suo abbraccio dal mare ai fan, Renzo presenterà in anteprima il suo nuovo progetto discografico GIOCATTOLI MAREVIGLIOSI, in uscita il prossimo ottobre, distribuito da Universal Music. GIOCARE, fuori oggi su tutte le piattaforme digitali, è il primo singolo estratto da questo disco di favole: to play, jouer, abspielen, jolastu, hrát si, igra, speel sono tutte parole che significano GIOCARE ma anche SUONARE. Questo brano, così come Porto Rubino, è nato come un gioco: divertimento in musica con atmosfere alla Tim Burton, invito a guardare la vita con occhi di bambino per riappropriarsi dell’attitudine senza cui non esisterebbero la scoperta e la conoscenza.

Porto Rubino nasce come un non luogo dove nessuno è escluso. Non è un Festival di genere: non è indie, non è rock, non è pop, è Porto Rubino, un unicum senza limiti di tempo e spazio.

Tanti i compagni di viaggio di Renzo e gli ospiti d’eccezione: da Polignano a Mare (BA) il 19 luglio con Vinicio Capossela e Micah P. Hinson, si sbarcherà a Castro Marina (LE) il 21 luglio con Edoardo Bennato, Francesca Michielin e Fulminacci; dall’alba del 23 luglio a Ostuni – Villanova (BR) con Michele Bravi e Roy Paci, si approderà il 25 luglio alla grande festa finale di Maruggio – Campomarino (TA) con Mahmood, Francesco Bianconi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Motta e Gino Castaldo. Porto Rubino rafforzerà ulteriormente il suo legame con il territorio pugliese dando la possibilità a tre giovani artisti locali, i cui nomi verranno svelati in seguito, di aprire una o più tappe dell’evento, grazie ad un accordo in via di definizione con Regione Puglia, Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione.

Anche quest’anno Porto Rubino diventerà un docu-film per Sky Arte.

Si ringraziano: San Marzano – Official partner dell’evento, Radio Norba – Media partner, Puglia Sounds e Teatro Pubblico Pugliese e i comuni di Polignano a Mare, Castro Marina, Ostuni e Maruggio. Un ringraziamento particolare va a Stefano Senardi, coordinatore dei rapporti con le istituzioni e consulente alla direzione artistica.

Biglietti disponibili sul circuito www.vivaticket.com

19 LUGLIO 2021 – POLIGNANO A MARE (BA) H 20:30

con Vinicio Capossela, Micah P. Hinson, Renzo Rubino

Info e prevendite:

21 LUGLIO 2021 – CASTRO MARINA (LE) H 20:30

con Edoardo Bennato, Francesca Michielin, Fulminacci, Renzo Rubino

Info e prevendite:

23 LUGLIO 2021 – OSTUNI – VILLANOVA (BR) All’alba H 4:30

con Michele Bravi, Roy Paci, Renzo Rubino

Info e prevendite:

25 LUGLIO 2021 – MARUGGIO – CAMPOMARINO (TA) Dal tramonto H 18:00

con Mahmood, Francesco Bianconi, Motta, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Gino Castaldo, Renzo Rubino

Info e prevendite:

