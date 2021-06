Scandicci → Resistenza (1ª edizione)

Il programma prende il via lunedì 21 giugno alle ore 21 proprio in Piazza Resistenza a Scandicci, dove andrà in scena “Waterloo, il Caso e il Destino”, uno spettacolo, realizzato nell’ambito delle celebrazioni per il 200° anniversario della morte di Napoleone, che vede la partecipazione, oltre all’attore Sergio Basile, del mezzosoprano Francesca Lazzeroni e della Piccola Orchestra de La Grande Armée, un ensemble formato dalla Unconventional Orchestra e da giovani e giovanissimi musicisti allievi della Scuola di Musica di Scandicci, diretta da Concita Anastasi.

La battaglia di Waterloo, costituisce lo spartiacque tra Rivoluzione e Restaurazione. Victor Hugo sceglie di esprimere attraverso la descrizione della battaglia, che costituisce una digressione importante de “I Miserabili”, quasi un romanzo nel romanzo, una vera e propria Teoria della Storia. Waterloo esalta il caso, dominatore dei singoli, che si fa interprete di un destino: ma nonostante questa visione è il singolo, è Napoleone l’eroe (ingresso libero con prenotazione).

Ad introdurre la seconda tappa del percorso, dedicata alla stretta relazione tra cinema e jazz, due linguaggi che hanno caratterizzato il XX secolo, un concerto dedicato al centenario della nascita di uno dei più significativi compositori italiani per il cinema: Piero Piccioni.

Nell’attesa di questo compleanno, e nel ricordare uno spaccato particolarmente fervido della storia culturale italiana, giovedì 1 luglio alle ore 21.30 al Pomario del Castello dell’Acciaiolo, il pianista Antonino Siringo guida il suo quintetto in un tributo a Piccioni, ad alcuni fra i più importanti autori italiani di colonne sonore, tra cui Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Piero Umiliani, Piero Piccioni e, con loro, ad una folla di attori e registi che hanno reso unica la storia del Cinema. Questa seconda tappa prosegue all’Arena del Cinema Teatro Aurora, dove è in programma “Lo schermo del Jazz”, un calendario di film, presentato da Lorenzo Pallini – giornalista e autore (inizio ore 21, ingresso gratuito con tessera degli Amici del Cabiria). Si parte lunedì 5 luglio con “A proposito di Davis” (Usa, 2014), una ballata comica e struggente per uno dei perdenti più belli della galleria dei Fratelli Cohen. Nella New York degli anni 60, Lewin Davis, un cantante folk di talento con qualche problema economico, lotta per guadagnarsi da vivere come musicista e affronta degli ostacoli che sembrano insormontabili.