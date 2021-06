“Stagisti in salsa soia” il singolo estivo di Leone

Dal 25 giugno in radio, in digitale e il video su youtube

Dal 25 giugno in radio negli store e le piattaforme digitali, compreso il video su YouTube, “STAGISTI IN SALSA SOIA” il nuovo singolo per l’estate 2021 di LEONE.

Stagisti in Salsa Soia è una Hit Estiva che vi farà ballare dal primo all’ultimo secondo! Ascoltatela e inizierete a muovervi senza sosta! La produzione riecheggia i suoni di brani come “Uptown Funk” di Bruno Mars e ha un testo esilarante e ricercato in grado di raccontare la storia d’amore di due stagisti in chiave comica. Lasciatevi trasportare dal suo mood e dalla sua carica.

Qui il video: https://youtu.be/2yJ8BF23yxQ

Il video chiude la storia in due puntate del viaggio nel tempo di Leone, per fuggire dal presente prima e modificare il presente poi. In “Stagisti in salsa soia” Leone, che è autore della sceneggiatura insieme a Errico D’Andrea, recupera la Delorean e fugge dal 1985 dove in “Cosa ballo a fare”, il suo singolo precedente, è caduto vittima di un amore sbagliato, per tornare a casa e affrontare il suo presente da stagista dai sogni infranti. Le riprese dirette da Errico D’Andrea mostrano l’incontro comico tra Leone e la bella Peiyi, entrambi occupati a non fare tardi a lavoro per preparare fotocopie e caffè per i rispettivi capi vanificando così una possibile storia d’amore. Il tutto si chiuderà con un’emozionante corsa in spiaggia verso il mare e un lieto fine già scritto quando….

Leone, nome d’arte di Daniele Manfrinati, nasce il 10 agosto del 1990 ad Alessandria. Dopo aver approfondito gli studi inizia a suonare nei principali locali di Alessandria e partecipa al Tour Music Fest come interprete, portando un brano di James Arthur. Partecipa ad un weekend formativo al Centro Europeo Toscolano di Mogol. In seguito a questa esperienza decide di credere in Leone (questo il suo alias) e nei sei mesi successivi scrive le sue prime canzoni e inizia a lavorarci con il Maestro Andrea Negruzzo del Laboratorio della Musica di Alessandria. “Non fatemi smettere di sognare” è il primo singolo lanciato in radio il 24 aprile 2020 anticipato dal videoclip che in meno di due mesi ha superato le 160.000 visualizzazioni su YouTube seguito il 23 giugno da “Sabbia Bianca, Cuore e birra” e il 4 dicembre da “Il discorso del Capitano”. A gennaio 2021 pubblica “Lettera al Figlio” a febbraio “Sentimi” e ad aprile “Cosa ballo a fare”. Per l’estate arriva “Stagisti in salsa soia”.

