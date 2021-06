“Inferno” l’ultima creazione di Lucia Ronchetti

Debutta in prima mondiale il prossimo 27 giugno al Bockenheimer Depot di Francoforte Inferno, ultima creazione di Lucia Ronchetti diretta da Tito Ceccherini con la regia di Marcus Lobbes, commissionata da Oper e Schauspiel Frankfurt (riprese il 28 giugno e 1, 2, 4, 5, 8, 9 luglio).

In questa nuova produzione di teatro musicale Ronchetti celebra Dante nel settimo centenario della morte mettendo in musica le potenti immagini descritte nella prima cantica della Commedia, personaggi mitici come Francesca da Rimini, Ulisse, il conte Ugolino, Brunetto Latini, Cavalcante de Cavalcanti, Caronte, e Lucifero, il principe infernale, silenzioso nella Commedia, al quale Ronchetti dà voce con un testo dello scrittore Tiziano Scarpa.

Cantanti e attori recitano in italiano e in tedesco. Dante è interpretato da un attore, un quartetto vocale rappresenta la sua voce interiore. Un ensemble di ottoni e quattro timpani dà vita alle visioni dantesche lasciando il passo, nell’epilogo, a un quartetto d’archi.

Per le misure di distanziamento imposte dalla pandemia, regole ancora in atto soprattutto in presenza di pubblico, l’opera sarà presentata all’Oper Frankfurt in forma semiscenica.

È nata così l’idea di creare una seconda opera cinematografica, Inferno opera-film, che sviluppa ulteriormente il video inizialmente realizzato dai registi Kay Voges e Marcus Lobbes per essere proiettato durante la rappresentazione dal vivo.

Il film combina i versi danteschi, la musica evocativa di Ronchetti, un flusso di scene cinematografiche girate durante le prove dell’opera nel 2020, frammenti del film muto Inferno di Francesco Bertolini, Adolfo Padovan e Giuseppe De Liguoro (1911), e sarà integrato dai registi con brani filmati durante l’esecuzione dal vivo.

Un viaggio negli inferi che celebra Dante in modo inedito, presentato l’11 luglio contemporaneamente al Bockenheimer Depot e al Festival dei due Mondi di Spoleto.