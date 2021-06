Rassegna Trattorie: concerto di Davide Cabassi

Venerdì 18 giugno 2021 Parma – Casa della Musica, ore 20:30

Davide Cabassi – Pianoforte

Programma della serata:

Morton Feldman (1926-1987) – Palais de Mari (1986)

George Crumb (1929) – Processional (1983)

Niccolò Castiglioni (1932-1996) – Sonatina (1984)

Robert Schumann (1810-1856) – Kreisleriana, op. 16 (1838)

Torna il pianoforte a «Traiettorie» 2021 e torna venerdì 18 giugno alle 20:30 alla Casa della Musica a Parma con il pianista milanese Davide Cabassi in un viaggio che tocca Stati Uniti, Italia e Germania spaziando dal Novecento a Robert Schumann.

E lo fa partendo da uno dei pezzi più introspettivi di Morton Feldman, «Palais de Mari» del 1986, che solo in superficie si apparenta ai coevi «Processional» (1983) di George Crumb e alla «Sonatina» (1984) di Niccolò Castiglioni: se Feldman si incarica di restituire autonomia completa al suono fisico facendo risuonare singole note o accordi nello spazio e per tutta la loro durata, Crumb lavora sulle emergenze sonore da nuclei di pulsazioni regolari e Castiglioni sullo schema della sonata classica depauperato di tutta la sua forza drammatica e dialettica.

Il programma è completato da uno dei capolavori di Schumann, la «Kreisleriana» op. 16 (1838), polittico di otto pezzi nei quali, rispecchiando le proprie aspirazioni di artista e uomo, il compositore tedesco vive tutta la forza eversiva di un inconscio diviso.

Nato a Milano nel 1976, finalista a ventinove anni del prestigioso Concorso Internazionale Van Cliburn di Fort Worth, Davide Cabassi ha cominciato prestissimo lo studio del pianoforte e ha debuttato con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano ad appena tredici anni. Si è poi diplomato al Conservatorio di Milano e ha approfondito gli studi, primo italiano ammesso, all’International Piano Foundation di Cadenabbia. Da allora ha intrapreso la carriera solista anche in collaborazione a étoiles come Roberto Bolle, Svetlana Zakharova e Massimo Murru. Il suo repertorio spazia da Bach, Clementi, Rossini a Brahms, Schumann, Musorgskij, Janáček, Debussy, Soler, Respighi, Martucci. Il suo esordio discografico nel 2006 con «Dancing with the Orchestra» ha ottenuto il premio della critica Classic Voice. È «artist in residence» del Tiroler Festspiele Erl e della stagione di corsi e concerti «Kawai a Ledro», e direttore artistico della stagione concertistica «Primavera di Baggio» da lui fondata per rilanciare le condizioni culturali e sociali della periferia milanese.

La realizzazione di «Traiettorie», partner di Italiafestival, è possibile grazie al contributo del Comune di Parma, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Fondazione Monteparma, Chiesi Farmaceutici, Symbolic e la collaborazione del Complesso Monumentale della Pilotta, Casa della Musica di Parma, Fondazione “A. Toscanini”, Fondazione Teatro Due, Università degli Studi di Parma, Sina Hotel Palace Maria Luigia. Rinnovata anche la media partnership con Rai Radio3 e Magazzini Sonori.

Biglietteria

È possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito www.vivaticket.it o – il giorno del concerto, a partire dalle ore 19:15 – presso la reception della Casa della Musica (Piazzale San Francesco, 1 – 43121 Parma).

Si rammenta che a causa delle norme di distanziamento la capienza sarà ridotta ed è consigliabile l’acquisto online per assicurarsi il posto. Inoltre, per evitare code e assembramenti, s’invita lo spettatore a presentarsi presso il luogo dello spettacolo minimo 20 minuti prima dell’inizio della rappresentazione.

Le misure di sicurezza per accedere agli spettacoli sono consultabili al sito www.fondazioneprometeo.org

Costi dei biglietti

Intero: € 15

Ridotto: € 10 (over 65, soci FAI, TCI e viaggiatori ITALO)

Ridotto studenti: € 5 (studenti universitari e del Conservatorio)

Omaggio: under 18

Abbonamento 9 concerti (SOLO ACQUISTO ONLINE SU: http://bit.ly/abbonamentoTraiettorie)

(Emanuele Torquati / Ensemble Prometeo / Davide Cabassi / Erik Bertsch / In C / Yaron Deutsch / Ensemble Musikfabrik / Emanuele Arciuli / Allievi del Conservatorio di Parigi): € 100

