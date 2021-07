Venerdì 2 luglio, per la sesta edizione di FESTIL_Festival estivo del Litorale diretto da Alessandro Gilleri, Tommaso Tuzzoli, e Katja Pegan, con il sostegno del Comune di Udine e in collaborazione con Teatro Contatto Blossoms/Fioriture, va in scena a Udine, presso l’Area verde Ronald George McBride, viale San Daniele (antistante Teatro Palamostre), alle 18.00 e alle 19.30, Cloudscapes / La forma delle nuvole, performance immersiva di parole e nuvole ideata e diretta da Lorna Rees, per l’attrice Roberta Colacino, una produzione CSS/Gobbledegook Theatre. Un’opera intima con un focus sul ruolo delle nuvole nei cambiamenti climatici. Una vera e propria installazione “di parole e nuvole”, per un anfiteatro di sedute all’aperto.

Cloudscapes è la prima versione italiana di questa creazione della compagnia inglese Gobbledegook Theatre – sempre molto sensibile ai problemi della Terra e fra le più brillanti e originali del panorama dell’innovazione britannica – che il CSS Teatro stabile di innovazione del FVG ha creato per Udine. Gli spettatori, distesi sulle proprie coperte, guardano il cielo e la mutabilità delle nuvole per scoprire quanto esse assomiglino alla mutabilità dell’animo umano. In cuffia, la voce di chi a pochi metri da loro sarà lì per raccontare la sua storia, quella di un viaggio iniziatico, forse il viaggio di una vita, sulla mitica Route 66, in compagnia del padre. Al termine, nelle vicinanze, si potrà visitare il Museo delle nuvole e fermarsi a parlare della nostra “vita fra le nuvole”, con l’attrice e gli altri spettatori.

Clouscapes, per 30 spettatori a replica (si richiede di arrivare mezz’ora prima dell’inizio), verrà riproposto il 16 luglio e, ancora in collaborazione fra FESTIL_Festival estivo del Litorale e Teatro Contatto Blossoms/Fioriture, il 30 luglio.

Le cuffie igienizzate saranno messe a disposizione dalla produzione, mentre il pubblico, che si distenderà su sedute gonfiabili, è invitato a portare con sé un proprio asciugamano o una coperta su cui distendersi. In caso di maltempo, portarsi un ombrello e/o abbigliamento da pioggia. Durata dello spettacolo: 45 minuti.

FESTIL_Festival estivo del Litorale è organizzato da Tinaos, con il contributo del MiC, della Regione Friuli Venezia Giulia e, per gli appuntamenti nella città di Udine, con il contributo della Fondazione Friuli, con il sostegno del Comune di Udine – Udinestate21 e con la collaborazione del CSS Teatro stabile d’innovazione del FVG.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e biglietteria, visita il sito www.festivalestivodelitorale.com

Per gli appuntamenti a Udine visita anche il sito www.cssudine.it

Per gli appuntamenti a Trieste

Prevendita TicketPoint Corso Italia Corso Italia, 6/c – Trieste

Vendita online biglietteria.ticketpoint-trieste.it