“Diari di terra” di Eva Trotta

Titolo: Diari di terra

Autrice: Eva Trotta

Collana: Radici

Genere: Saggistica

Pagine: 107

Prezzo: 10,00 euro

Isbn: 978-88-99962-48-7

Data di uscita: 19 luglio 2021

IL LIBRO

“Questo lo dedico a voi. Perché quando credevo di aiutarvi, voi mi avete aperto gli occhi e avete aiutato me a crescere. Avete scosso ogni certezza che davo per scontata e mi avete insegnato a tacere, a dire la mia e ad alzare la voce al momento opportuno”

«Avvicinatevi a questo diario. Provate a leggerlo e, pagina dopo pagina, molti di voi vedranno cadere uno dopo l’altro diversi pregiudizi: i giovani non hanno un progetto di vita, sono schiavi dei social senza una coscienza sociale, gli immigrati arrivano in Italia per rubarci il lavoro, fanno quello che vogliono, ma quali schiavi! Giungete alla fine di questo diario e chiudete il libro. Sono certo che ai pregiudizi si sostituiranno interrogativi, invece dei luoghi comuni cercherete riflessioni, alle facili soluzioni preferirete scoprire ciò che si nasconde dietro gli slogan.» – L’editore

L’AUTRICE

Eva Trotta è nata a Bari nel 1997. Viaggiatrice instancabile, si appassiona a temi come i diritti dei migranti, gli insediamenti informali e i conflitti etnici. A 16 anni si trasferisce in Armenia, dove si diploma al Collegio del Mondo Unito con baccalaureato internazionale. Prosegue gli studi negli Usa, presso l’università di Arti liberali College of the Atlantic. Nel 2019 collabora con Medici per i Diritti Umani (MEDU) a Roma, dove lavora a contatto con le realtà degli insediamenti informali della capitale, e con vittime di traffico umano e testimoni di torture in Libia. Nell’estate dello stesso anno partecipa come operatrice volontaria al progetto Terragiusta in Capitanata e conduce le ricerche per la sua tesi di laurea, esperienza dalla quale nasce questo libro.

