Spettatori Erranti è la comunità di spettatori che da oltre dieci anni partecipa alla “vita teatrale” della Rete Teatrale Aretina, una comunità aperta e vivace che resiste anche in questi tempi avversi per il teatro.

Dopo l’esperienza di “Spettatori Erranti chiama Italia” con la rassegna di teatro digitale N.E.T. torna scalpitante, la volontà del pubblico di partecipare in presenza insieme, e la gioia dei teatri di poterli finalmente riaccogliere. La Rete Teatrale Aretina ha così pensato di proporre ai suoi spettatori un’edizione “Summer” del progetto, errando per le rassegne estive di Arezzo e provincia, un programma di sette spettacoli che attraversa il capoluogo, le quattro vallate e differenti generi di spettacolo in collaborazione con: Anghiari Dance Hub, Diesis Teatrango, Kanterstrasse, Libera Accademia del Teatro, Nata Teatro, Officine della Cultura, Teatro di Anghiari, CapoTrave/Kilowatt Festival e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

APPUNTAMENTI

Arezzo

Martedì 13 Luglio

Alessandro Bergonzoni

TRASCENDI E SALI

Monte San Savino

Venerdì 16 luglio

Amanda Sandrelli e Rita Marcotulli

LE BEATRICI

Sansepolcro

Sabato 17 Luglio

Panzetti/Ticconi

ARA! ARA!

Montevarchi

Lunedì 26 luglio

Giallo Mare Minimal Teatro

BAMBINI ALL’INFERNO

Bibbiena

Lunedì 2 Agosto

Teatri d’Imbarco

I MARZIANI AL MARE

Bucine

Venerdì 6 Agosto

Ilinx Teatro

SHAKESPEARE IN SOCKS

Anghiari

10 – 19 Agosto

TOVAGLIA A QUADRI

Dal 15 al 18 Agosto: TAVOLO ERRANTI

La partecipazione al progetto è gratuita. Gli spettatori aderenti al progetto Spettatori Erranti Summer potranno assistere agli spettacoli pagando un biglietto ad un prezzo speciale ridotto. Per Info ed iscrizioni è possibile scrivere alla mail info@reteteatralearetina.it oppure contattare il n. di telefono 331 788 0087.

La rassegna ed il progetto sono promossi ed organizzati dalla Rete Teatrale Aretina all’interno del progetto “La Bottega dello Spettatore” realizzato grazie al contributo della Regione Toscana e della Fondazione CR Firenze.