Teatro Quirino: ecco la stagione 2021/2022

Ed eccoci infine alla Stagione dei 150 anni. È un appuntamento molto importante. Più volte rinviato. Ma siamo ancora in tempo: 1871-2021. Importante per noi, che dopo un anno e mezzo di astinenza e sofferenze torniamo a fare il nostro mestiere e per voi, il cui desiderio di tornare ad incontrarsi, a socializzare, a riabbracciare i vostri vecchi e giovani amici, in platea e in palcoscenico, sta finalmente per essere esaudito. È quello che ci è mancato per troppo tempo, è “il Ponte verso il Sogno”: quel passaggio ideale che voi attraversate per salire in palcoscenico e volare con gli attori nel ‘600 di Molière, nel ‘900 di Eduardo, nel ‘500 di Shakespeare. Questo in tanti non hanno capito: andare a teatro non significa solo andare a divertirsi nel senso più comune del termine, sì, certo, anche quello, ma andare a teatro significa “nutrire l’anima”, arricchirla di emozioni individuali e collettive. E se non ci riusciamo qualche volta, la colpa è nostra. È proprio vero: noi senza di voi non esistiamo.

Ma veniamo all’agognata ripresa: abbiamo pensato ad un “prologo” della stagione vera e propria. Un pot-pourri di piccoli e grandi eventi, dalla ricerca alla nuova drammaturgia, al concerto, alla grande prosa. Sarà una sorta di “camera di compensazione” che andrà dal 24 settembre al 31 ottobre, anche in attesa e nella fondata speranza che le restrizioni finiscano del tutto e che la nostra capienza possa essere utilizzata in pieno e in sicurezza. Vedremo Lorenzo Gleijeses diretto dal più grande esponente della sperimentazione teatrale Eugenio Barba. Gianluca Ferrato in una pochade esilarante in cui il giovane protagonista, creduto gay da sempre, non riesce a far credere che: ”Mamma, papà, mi piacciono le donne!”. Agnese Fallongo tornerà con la nuova edizione di “Letizia va alla guerra”. “Maradona Concerto” con Danilo Rea, “Il muro trasparente” con Paolo Valerio, storia di un tennista frustrato che spara materialmente 900 volte la palla sulla “quarta parete”, Lucia Poli con un recital su Alberto Savinio, Anna Galiena, Laura Marinoni e Stefano Santospago ne “La divina Sarah”. Bell’anteprima, non vi pare? Per accedervi si potranno utilizzare i voucher delle passate stagioni.

La stagione in abbonamento a posto fisso comincerà il 2 novembre con Gabriele Lavia e Federica Di Martino, e dopo loro una galleria di grandi nomi vecchi e nuovi per il nostro palcoscenico che conferma il Quirino come il primo teatro di Prosa di Roma, per qualità di proposta, numero di abbonati e di spettatori. Nel suo segmento, grande teatro privato di prosa, il Quirino è il primo “organismo di programmazione” d’Italia per numero di biglietti venduti. Ma veniamo alla galleria di nomi promessa. Attrici e Attori: Vanessa Gravina, Emilio Solfrizzi, Rosario Coppolino, Enrico Guarneri, Elisabetta Pozzi, Pippo Pattavina, Marianella Bargilli, Mariangela D’Abbraccio, Daniele Pecci, Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli, Lucia Poli, Alessandro Haber, Alvia Reale, Antonio Catania, Paola Quattrini, Gianluca Ramazzotti, Leo Gullotta, Marco Paolini, Paolo Bonacelli, Marilù Prati, Claudio Casadio, Mario Incudine, Pino Quartullo, Debora Caprioglio, e, per la prima volta al Quirino, Carlo Buccirosso. E il ritorno dell’operetta con “La vedova allegra”. E i registi Gabriele Lavia, Roberto Valerio, Guglielmo Ferro, Antonello Capodici, Andrea Chiodi, Pierluigi Pizzi, Leo Muscato, Pietro Garinei (rivisto da Luigi Russo), Emanuele Gamba, Marco Paolini, Geppy Gleijeses, Giuseppe Marini, Moni Ovadia, Emilio Solfrizzi.

Beh, crediamo che per un appuntamento così importante, per ritrovarsi insieme dopo tanto tempo, non potevamo fare di più. E crediamo anche di onorare al meglio i 150 anni di questo glorioso teatro. Compleanno che festeggeremo con varie iniziative, tra cui, assai importante, l’uscita di uno straordinario volume sulla storia del Quirino. Da quel volume scoprirete che se manca qualche grande attore dall’elenco di chi ha calcato le tavole del nostro palcoscenico è solo per un motivo: il Quirino non era ancora nato.

Bentornati e Buon divertimento (quello vero)!

Geppy Gleijeses Guglielmo Ferro

————

STAGIONE 2021/2022

2.14 novembre

GABRIELE LAVIA FEDERICA DI MARTINO

LE LEGGI DELLA GRAVITA’

dal romanzo di Jean Teulé “Les lois de la gravité”

adattamento e regia GABRIELE LAVIA

16.21 novembre

GIUSEPPE CEDERNA VANESSA GRAVINA ROBERTO VALERIO

TARTUFO

di Molière

traduzione Cesare Garboli

adattamento e regia ROBERTO VALERIO

23 novembre 5 dicembre

CARLO BUCCIROSSO

COLPO DI SCENA

NUOVA EDIZIONE

di Carlo Buccirosso

regia Carlo Buccirosso

7.12 dicembre

SPETTACOLO DA DEFINIRE

14.19 dicembre

UMBERTO SCIDA

LA VEDOVA ALLEGRA

di Franz Lehar

regia UMBERTO SCIDA

21 dicembre 9 gennaio

EMILIO SOLFRIZZI

IL MALATO IMMAGINARIO

di Molière

costumi Santuzza Calì

adattamento e regia GUGLIELMO FERRO

11.16 gennaio

ENRICO GUARNERI

L’ISPETTORE GENERALE

di Nikolaj Vasil’evič Gogol’

regia ENRICO GUARNERI



18.23 gennaio

ELISABETTA POZZI

TROIANE

di Euripide

adattamento di Angela Demattè

regia ANDREA CHIODI

25.30 gennaio

PIPPO PATTAVINA

MARIANELLA BARGILLI

UNO, NESSUNO E CENTOMILA

di Luigi Pirandello

regia ANTONELLO CAPODICI

1.6 febbraio

MARIANGELA D’ABBRACCIO

DANIELE PECCI

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO

di Tennessee Williams

traduzione Masolino D’Amico

regia e scene PIER LUIGI PIZZI

(recupero stagione 2019/2020)

8.20 febbraio

GEPPY GLEIJESES MAURIZIO MICHELI LUCIA POLI

SERVO DI SCENA

di Ronald Harwood

traduzione Masolino D’Amico

regia GUGLIELMO FERRO

22 febbraio 6 marzo

ALESSANDRO HABER

ALVIA REALE

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE

di Arthur Miller

traduzione Masolino D’Amico

regia LEO MUSCATO

8.13 marzo

ENRICO GUARNERI

I MALAVOGLIA

di Giovanni Verga

regia GUGLIELMO FERRO

15.27 marzo

ANTONIO CATANIA GIANLUCA RAMAZZOTTI

con PAOLA QUATTRINI

SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA

di Ray Cooney

versione italiana Iaia Fiastri

regia originale PIETRO GARINEI

nuova messa in scena LUIGI RUSSO

29 marzo 3 aprile

LEO GULLOTTA

BARTLEBY LO SCRIVANO

di Francesco Niccolini

liberamente ispirato al racconto di Herman Melville

regia EMANUELE GAMBA

(recupero stagione 2019/2020)

5.10 aprile

MARCO PAOLINI

ULISSE FILÒ

di Marco Paolini e Francesco Niccolini

regia GABRIELE VACIS

12.17 aprile

PAOLO BONACELLI MARILÙ PRATI

PROCESSO A GESÙ

di Diego Fabbri

regia GEPPY GLEIJESES

(recupero stagione 2019/2020)

19.24 aprile

CLAUDIO CASADIO ANDREA PAOLOTTI

LA CLASSE

di Vincenzo Manna

regia GIUSEPPE MARINI

(recupero stagione 2019/2020)

26 aprile 1 maggio

MARIO INCUDINE

MIMÌ DA SUD A SUD

sulle note di Domenico Modugno

di Mario Incudine

regia MONI OVADIA e GIUSEPPE CUTINO





3.15 maggio

PINO QUARTULLO DEBORA CAPRIOGLIO GIANLUCA RAMAZZOTTI

BUONI DA MORIRE

di Gianni Clementi

regia EMILIO SOLFRIZZI