Estate in scena: secondo round

L’estate all’aperto del Teatro Cristallo prosegue anche in agosto e settembre. Il palco allestito nella piazzetta di via Dalmazia 30 si rianima con un fitto programma di eventi: tanta musica, ma anche teatro per bambini e racconti delle più grandi star della storia della canzone a livello internazionale.

Si parte il 20 agosto alle ore 19 con “Parole, parole, parole”, un viaggio nella musica italiana anni ‘60 e ‘70 raccontata da Greta Marcolongo insieme ai suoi ospiti: l’attore Salvatore Cutrì e il musicista Mattia Mariotti. Un’ora di immersione nell’opera artistica e musicale di autori come Mina, Battisti, Milva, Dalla per capire le modalità espressive, lo stile, i contenuti, i significati profondi di quelle parole.

Sabato 21, alle ore 21, Nicola Benussi mette in scena uno spettacolo rivolto ai bambini e alle famiglie. “Fratellino e sorellina” racconta la storia di due bambini che decidono di partire, insieme e uniti, piccoli ma forti come due gocce d’acqua, perché per loro la cosa più importante è scoprire tutte le meraviglie del mondo. Accanto a Benussi ci saranno Stefania Bertola, Cristiano Benussi e Alice Lorenzi.

Zio Cantante è la band fondata dal chitarrista e cantante Erjon Zego, che sarà protagonista del concerto di mercoledì 25 agosto alle ore 18.30. Zego sarà accompagnato da Rodica Marian al violino, Giorgio Cappelletto alla chitarra e voce e Luca Dall’Asta alla fisarmonica.

Venerdì 27, alle ore 19, Greta Marcolongo accompagnerà il pubblico a passo di danza nei più noti teatri di Parigi sull’onda del swing e del Charleston di Josephine Baker.

Mercoledì 1 settembre (ore 18.30) si esibiranno cantanti e chitarristi in coppie con le cantanti Ina Pross, Camilla Guerrini e Damiana Dellantonio, con la voce di Enrico de Bertolini e i chitarristi Franz Zanardo e Mike Ometto.

A settembre il programma prosegue con una serata dedicata al genio musicale zingaro di Django Reinhardt (sabato 4 alle ore 19) con Greta Marcolongo, Lino Brotto e Franz Zanardo, con duetti e serate a tema, voci nere fra gospel, spirituals e jazz (venerdì 10 settembre ore 19) e un finale acustico, mercoledì 15 alle ore 18.30, dedicato a Led Zeppelin.

Gli eventi sono tutti gratuiti ma con obbligo di greenpass e di prenotazione del posto