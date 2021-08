La morte rivela il nostro inconscio

In scena per Wonderland “Il cadavere” di Areté Teatro

Per la rassegna Wonderland On The Road, organizzata presso il nuovissimo Spazio Kairos gestito dalla compagnia teatrale Onda Larsen, va in scena “Il cadavere” di Areté Teatro, scritto, diretto e interpretato da Simone Valentino insieme a Chiara Pautasso, Andrea Zuliani e Annalisa Platania.

Lo Spazio Kairòs è una casa ottimale per il buon tempo teatrale e ospita uno spazio performativo, sale workshop, un dehor esterno e un punto bar. Sarà la cornice perfetta per Wonderland On The Road, una coloratissima rassegna di spettacoli all’aperto e di ogni genere che si protrarrà fino all’11 settembre, anche grazie all’accoglienza data ad alcuni spettacoli del Torino Fringe Festival.

Quando il pubblico entra nel dehor scenico sul palco illuminato di un blu onirico, un divano e un cadavere ci accolgono con macabro brio, in attesa che una giovane coppia fecondi lo spazio nel tentativo di disfarsi di quell’involucro scottante. Il testo ricalca, con una vena di originale ironia, la commedia noir anni ‘80 disseminando citazioni, battute azzeccate e umorismo raffinato. I giovani attori sono vivi e precisi, la regia ben orchestrata fa scattare i tempi comici con ineludibile esattezza, scatenando le risate del pubblico che si appassiona sempre di più alla simpatica coppietta e alla commedia dolcemente macabra. Ma ecco giungere il tocco di surrealismo e gioco onirico con l’arrivo del rappresentante di aspirapolveri e la consulente estetica con trucchi e profumi, scatenando una redda di tentativi di occultamente, sminuzzamento, imbellettamento del cadavere fino alla chiusa finale in cui si svelano le carte di questa pièce che si rivela un’indagine sulle pulsioni segrete celate in ciascuno, frutto spesso delle invasioni mediatiche e culturali. Uno spettacolo ben scritto, con un’ottima regia e una squadra di interpreti affiatati e dall’esatto ritmo scenico.

Visto il 28 agosto 2021 allo Spazio Kairòs di Torino.

Il cadavere

scritto da Simone Valentino

con Annalisa Platania, Chiara Pautasso, Simone Valentino, Andrea Zuliani

regia di Simone Valentino

Compagnia Areté Teatro