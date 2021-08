Il sogno americano esce dalle pagine dei romanzi, dal grande schermo e, per due sere, si trasforma in musica. “In viaggio verso l’America”” è il titolo del concerto che l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta proporrà domenica 5 e lunedì 6 settembre (ore 21), al Museo di Orsanmichele, circondati da opere di Donatello, Giambologna, Ghiberti, Brunelleschi.

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid e si accederà con Green Pass. È consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). 20 euro biglietto intero, 15 euro ridotto (studenti e over 65). Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto a 10 euro per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com).

In programma brani e arie che hanno segnato la storia del cinema e del musical: “Il Padrino”, “C’era una volta in America”, “West Side Story”, “My Fair Lady”, “Il Pianista sull’oceano”… Quindi autori come Leonard Bernstein, George Gershwin, Frederick Loewe, Hoagy Carmichael ma anche Ennio Morricone e Nino Rota, che da questa parte dell’oceano hanno contribuito a definire il sogno americano.

Solisti Fernando Ramsés Peña Díaz al pianoforte e Raffaele Chieli alla tromba. Le parti vocali sono affidate all’estro del soprano Patrizia Cigna e del tenore Vladimir Reutov.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Martedì 7 settembre, sempre alle ore 21 al Museo di Orsanmichele, Davide Guerrieri all’oboe e Giorgio Revelli al clavicembalo propongono musiche di J.S. Bach, F. Couperin, G.F. Haendel. Venerdì 10 alla Fondazione Franco Zeffirelli i Solisti dell’orchestra Toscana Classica presentano “Disney Fantasy”, le più celebri colonne sonore del mondo dei cartoon in versione sinfonica. Giovedì 16 il virtuoso della fisarmonica e del bandoneon Mario Stefano Pietrodarchi sarà ospite dell’Orchestra da Camera Fiorentina per una serata nel segno di Astor Piazzolla e del tango, sempre alla Fondazione Zeffirelli.

La stagione 2021 dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus – Fondazione CR Firenze e Intesa San Paolo.

Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 3391632869 – info@orcafi.it.

Programma concerti

E. Morricone Il Pianista sull’Oceano, Western Suite, C’era una volta in America

N. Rota Il Padrino

H. Carmichael Sturdust

G. Gerswing Summertime

F. Loewle I Could Have Danced

F. Sinatra New York, New York

L. Bernstein Da West Side Story, Somewhere, Maria, Tonight (balcony scene)

Orchestra da Camera Fiorentina

41° Stagione Concertistica

