Imaginaction 27-28-29 Agosto – Forli

A pochi giorni dall’inizio della quinta edizione del Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION, che si terrà a Forlì dal 27 al 29 agosto, l’organizzatore Raffaella Tommasi per Daimon Film e il direttore artistico Stefano Salvati annunciano nuovi importanti ospiti che vanno ad arricchire il calendario degli appuntamenti con gli artisti che saliranno sul palco di Piazza Saffi.

Ospite speciale della prima serata, il 27 agosto, sarà RICCARDO COCCIANTE. L’artista riceverà il Premio “Arte e Cultura”, istituito in collaborazione con FIMI per aver composto alcune delle più importanti canzoni italiane di sempre e per aver portato il nome dell’Italia nel mondo attraverso i suoi musical e Opere Popolari.

Tra i più prolifici artisti e compositori europei di successo, con più di 40 album all’attivo, Cocciante rappresenta un fenomeno unico nell’industria musicale internazionale. Ha esplorato tutti i campi e processi creativi, dalla composizione di canzoni destinate alla sua interpretazione, alla composizione con e per altri artisti, passando per il casting e la direzione di giovani interpreti per le sue Opere Popolari, confrontandosi con una grande quantità di espressioni musicali (dalle canzoni alle opere musicali, dalle colonne sonore per il cinema fino alle musiche per il teatro). Con le sue composizioni di Opere Popolari (Notre Dame de Paris, Giulietta e Romeo, Piccolo Principe) ha conquistato il mondo, portando il nome dell’Italia in ogni angolo del pianeta.

IRENE GRANDI e SHADE saranno gli altri due ospiti della serata del 28 agosto.

L’artista fiorentina è da sempre impegnata in una continua ricerca nella musica come nella vita. Uno spirito intrepido e curioso l’ha portata a collaborare con i più importanti nomi della musica italiana e internazionale, calcando grandi palchi. Grazie al suo carisma naturale e a una voce dal timbro caratteristico e potente, è sempre riuscita a coinvolgere ampie platee durante la sua importante attività live. Il suo sguardo è sempre rivolto in avanti, sfidando il futuro e cercando sempre nuovi stimoli artistici e umani. Ad IMAGinACTION si esibirà con il suo chitarrista di sempre, Saverio Lanza, e racconterà la sua lunga carriera al pubblico del festival. Shade, fresco del successo del brano “In un’ora” (certificato Platino per le vendite e con un video che ha superato i 4 milioni di visualizzazioni), si conferma come uno dei veri hit maker degli ultimi anni, con 12 dischi di platino e 5 dischi d’oro. “In un’ora” (colonna sonora del dating show Love island Italia, fenomeno televisivo condotto da Giulia De Lellis andato in onda su Discovery) arriva infatti dopo il triplo platino di “Irraggiungibile”, il doppio platino di “Autostop”, e segue i successi di “Allora ciao” (platino), “La hit dell’estate” e “Bene ma non benissimo” (entrambi doppio platino), “Senza farlo apposta” (platino), “Amore a prima insta” (oro). Il rapper torinese sarà ospite di IMAGinACTION e racconterà i suoi successi tramite i video più rappresentativi e sempre molto ricercati, con citazioni e storie ben costruite.

Nel corso delle tre serate, verranno inoltre premiati RON (Special Award alla carriera costellata di importanti videoclip) e MAHMOOD (Premio Speciale per la dimensione artistica dei suoi videoclip). Inoltre, il 27 agosto verrà consegnato il premio al vincitore del contest YOUNG IMAGinACTION AWARD, realizzato in collaborazione con BPER Banca, dedicato ai registi emergenti e ai giovani artisti. I tre finalisti del contest si esibiranno sul palco durante la serata.

I biglietti sono disponibili sulle piattaforme Ticketone per la serata del 27 (https://www.ticketone.it/event/fabrizio-moro-piazza-aurelio-saffi-13884813/) e Ticketmaster per le serate del 28 e 29 agosto (https://www.ticketmaster.it/artist/imaginaction-biglietti/1079373 ). Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Unico nel suo genere, IMAGinACTION è il festival di punta nel panorama del videoclip musicale; negli anni ha accolto tantissimi artisti, tra i più grandi della scena italiana e internazionale: Sting, Mark Knopfler, Trevor Horn, Luis Fonsi, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Luca Carboni, Gino Paoli, Francesco Guccini, Roby Facchinetti, Piero Pelù, J-Ax, Fabio Rovazzi, Elisa, Nek, Gigi D’Alessio, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari, Tiromancino, Ermal Meta, Noemi, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Francesca Michielin, Giusy Ferreri, Carmen Consoli, solo per citarne alcuni.

IL PROGRAMMA DI IMAGinACTION:

27 AGOSTO – Consegna Premio YOUNG IMAGinACTION AWARD

RICCARDO COCCIANTE – Consegna Premio “Arte e Cultura”

FABRIZIO MORO – Presentazione videoclip ufficiale di “Sogni di rock and roll” di Ligabue (regia di Fabrizio Moro e Alessio de Leonardis)

28 AGOSTO – DIODATO – IRENE GRANDI – MAHMOOD Consegna Premio Speciale per la dimensione artistica dei videoclip – SHADE

29 AGOSTO: Serata Cantautori in onore di Lucio Dalla – SAMUELE BERSANI – GINO PAOLI Anteprima assoluta videoclip ufficiale di “Sapore di sale” (regia di Stefano Salvati) – RON Consegna Special Award alla carriera – ENULA

Segui IMAGinACTION su: www.imaginactionvideoclipfestival.com – www.facebook.com/imaginactionfestival – www.instagram.com/imaginactionvideoclipfestival