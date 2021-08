La chitarra di Burns e la bacchetta di Basso conquistano Bibione con i Queen

Dopo aver entusiasmato il pubblico di Treviso e Asiago il nuovo progetto musicale “Diego Basso Direttore d’Orchestra PLAYS QUEEN” ha portato l’emozione della musica dei Queen anche a Bibione.

Quello a cui il pubblico ha potuto assistere lunedì 16 agosto in Piazza Fontana è stato un evento unico nel suo genere che ha visto uniti l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci soliste e coro di Art Voice Academy dirette dal Maestro Diego Basso e il chitarrista Stef Burns in un concerto che ha ripercorso l’intera carriera dei Queen eseguendo in versione ritmico sinfonica un’accurata selezione dei brani che hanno fatto la storia del rock e che sono rimasti nel cuore non solo dei fan ma di tutti coloro che amano la musica.

Un concerto iniziato con “Somebody to love” e “Bohemian Rapsody” e che ha alternato inni rock quali “Hammer to fall”, “We will rock you”, “We are the champions” e “I want it all” alle intense e commoventi “Love of my life” “Who want to live forever”, “These are the days of our lives”. Per chiudersi con il gran finale di “The show must go on”.

L’orchestrazione e la direzione del Maestro Basso hanno permesso di esaltare al meglio la professionalità dei musicisti dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Anna Danieli, Claudia Ferronato, Sonia Fontana, Davide Antonio Pio, Giuseppe Lopizzo, Barbara Lorenzato, Cristina Mariz e Manolo Soldera.

Ad impreziosire il tutto il virtuosismo di Stef Burs, noto al grande pubblico come chitarrista di Vasco Rossi, ma che nel corso della sua carriera ha collaborato con vere e proprie leggende del rock.

Perfettamente integrato con le voci e l’orchestra ha donato al pubblico una performance straordinaria che, seppur per una notte, ha trasformato Piazza Fontana nell’Arena di Wembley.

Evento promosso dal Comune di San Michele al Tagliamento. Partner tecnico Hollywood Service. Produzione AVA Sound Live Music.

I prossimi appuntamenti dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e del Maestro Diego Basso saranno venerdì 27 agosto a Castelfranco Veneto (TV) con “Roby Facchinetti Symphony” e “E-STATE in Rotonda – Omaggio a Ennio Morricone”, sabato 4 settembre a Badoere di Morgano.