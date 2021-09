ConDominio®, lettura scenica di Come tutte le ragazze libere

L’idea di proporre uno spettacolo dal vivo a domicilio, nei condomìni, nei loro cortili interni, sui tetti, nelle aree comuni di uno spazio privato, era venuta alla giornalista e scrittrice Concita De Gregorio e all’attrice Sandra Toffolatti nel 2020, a tempi del lockdown, quando i condomìni italiani erano diventati all’improvviso luoghi di reclusione ma anche di creatività e di solidarietà riscoperta, di condivisione nel canto, nella musica o nella conversazione dai terrazzi. Partito da Roma nell’estate 2020, dopo aver toccato varie città italiane, generando curiosità ed empatia, il progetto di De Gregorio e Toffolatti – con la direzione artistica della stessa Toffolatti, di Hossein Taheri e Paola Rota e la produzione esecutiva di Valeria Orani, prodotto da Rodrigo srls, sostenuto da Artisti 7607 e con il contributo del progetto speciale 2021 del Ministero della Cultura – è ripartito nel 2021 toccando numerose città quali Modena e Parma, Udine, Roma, Milano, Palermo, Cagliari.

«Un gesto politico, che mira a riattivare il tessuto connettivo della comunità», spiega Concita De Gregorio. «Anestetizzati dalla saturazione virtuale e inibiti nel movimento dalla pandemia abbiamo bisogno del gesto concreto di offerta di sorpresa e di bellezza, inatteso e gratuito. Il titolo del progetto ha la D di Dominio maiuscola, per dire che non dobbiamo farci travolgere dalle avversità ma dominare i processi, e ribadire che gli spazi comuni sono spazi di comunità, veicolo di socialità, sono di ciascuno e di tutti, una proprietà condivisa che si è trasformata, con grande facilità, in un teatro».

Adesso ConDominio arriva in scena a Roma.

1° ottobre 2021 ROMA ore 17.00

Studio Campo Boario – condominio di viale del Campo Boario 4/a

lettura scenica di

COME TUTTE LE RAGAZZE LIBERE

un tentativo di libertà in una piccola città

di Tanja Sljivar

regia di Paola Rota

un progetto di Paola Rota, Tanja Sljivar, Simonetta Solder

con Liliana Massari, Simonetta Solder, Sandra Toffolatti,

e con Martina Massaro e Sylvia Milton

e con Amina Dabo e Nora Ribon

traduzione di Manuela Orazi

Produzione PAV nell’ambito di Fabulamundi Playwriting Europe

Il primo appuntamento romano di ConDominio è una lettura scenica di COME TUTTE LE RAGAZZE LIBERE un tentativo di libertà in una piccola città di Tanja Sljivar, regia di Paola Rota, con Liliana Massari, Simonetta Solder, Sandra Toffolatti, e con Martina Massaro, Sylvia Milton e Amina Dabo e Nora Ribon.

ConDominio permetterà a questo lavoro in fase embrionale di avere una prima uscita con il pubblico, una tappa intermedia in preparazione dello spettacolo vero e proprio (che debutterà al Teatro di Villa

Torlonia dal 16 al 19 novembre). Questa è stata una delle caratteristiche fondanti di conDominio, dare la possibilità agli artisti di verificare e mostrare il proprio lavoro in un ambito protetto.

Sette ragazze di tredici anni, sette scene e sette monologhi fanno da cornice tematica a un dramma in cui l’unica costante è l’inaffidabilità delle giovani quando si tratta di ricordi e dichiarazioni. COME TUTTE LE RAGAZZE LIBERE è una commedia sulla necessità di andarsene via per poter realizzare pienamente la propria sessualità, per essere in grado di prendere decisioni sul proprio corpo e sulla propria vita. C’è la cultura pop americana, Skype, Instagram. Ci sono le nonne, la teoria critica e l’ambiente patriarcale di una piccola città. Attraverso i loro mezzi, le sette ragazze vogliono raccontarci tutto, tranne come sono rimaste effettivamente incinte durante una gita scolastica. Il mistero aleggia denso su quest’opera teatrale che, con la sua necessità di sfidare le regole preconfezionate dalla società, prova a riscrivere i concetti di famiglia e di patriarcato, rendendo artefici di questa piccola rivoluzione culturale un gruppo di teenager.

Prenotazione obbligatoria presso organizzazione@pav-it.eu

Sarà richiesto il green pass.

ConDominio tornerà poi in scena a Roma il 15 ottobre (Via Lorenzo Litta 2 – spazio antistante Lotto 25 – Primavalle -ore 19) in collaborazione con l’associazione Ex-Lavanderia di S. Maria della Pietà, con lo spettacolo ANTIGONE – KAMMERTRAGÖDIE / TRAGEDIA DA CAMERA, regia Barletti/Waas; in scena Lea Barletti e Werner Waas, traduzione di Fabrizio Sinisi. È l’unica replica che finisce in notturna, nel senso che comincia al crepuscolo e nell’ora e venti di durata raggiunge il buio completo, e idealmente chiude l’estate. È un lavoro di Barletti/Waas che nasce durante la pandemia come tragedia da camera, pensato per un gruppo ristretto di spettatori nelle case private e trova dunque in ConDominio una perfetta collocazione.