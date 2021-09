Le musiche e le parole di Massimo Altomare, Giulio Casale, Giada Diano, Lucio Leoni, Lorenzo Maffucci, Marco Parente, Omar Pedrini, Riccardo Rombi.

Note, letture, testimonianze e proiezioni nel ricordo di Lawrence Ferlinghetti per “Fuck Art, Let’s Dance!”, lo spettacolo in programma martedì 21 settembre alle ore 21,15 all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze.

Dopo il forfait dello scorso agosto, approda finalmente la serata dedicata all’ultimo vate della beat generation. L’evento riprende il filo – e il titolo – del festival di poesia “Fuck Art Let’s Dance!” organizzato esattamente 20 anni addietro da Antonio Bertoli e della sua libreria City Lights Italia, filiale fiorentina (e unica al mondo) del leggendario City Lights Bookstore di Lawrence Ferlinghetti, che di quel festival fu la star.

Tutto nel segno del celebre aforisma “Fuck Art, Let’s Dance!”, per ricordare il poeta, editore, pittore/artista visivo americano e il suo speciale rapporto con Firenze.

Nessuna pretesa nostalgica del “come eravamo”: solo quella, umile e sincera, di riallacciare il filo con l’amico Ferlinghetti, il “meraviglioso e completo outsider della cultura e dell’arte”, innamorato della Toscana e di Firenze.

Ferlinghetti è stato un artista totale e totalmente impegnato: a demolire miti, a risvegliare le coscienze, a praticare l’arte. Ma non l’arte inutile, fine a se stessa. Per dirla con le parole di Antonio Bertoli – scrittore, poeta, uomo di teatro scomparso nel 2015 – il felicissimo e dissacrante “Fuck Art Let’s Dance! racchiude in sé – nella sua semplicità e immediatezza – tutto il complesso pensiero estetico che è alla base del suo intervento nell’arte (poesia, letteratura, pittura, editoria). Fare arte non serve a niente quando l’arte è fine a se stessa (“fuck art”). E’ qualcosa di impareggiabile invece quando balla la danza della vita (“let’s dance!”)”.

Progetto Open HeArts della Compagnia Catalyst nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Biglietti posti numerati 17,25/23 euro. Prevendite sul sito ufficiale www.ultravoxfirenze.it, www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana. Info www.ultravoxfirenze.it. Si accede con Green Pass.

L’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è all’interno dello spazio estivo Ultravox Firenze, nel cuore del Parco delle Cascine. Dalle ore 18 spettacoli a ingresso libero, aperitivi, drink, sapori dall’India, hamburger doc, pizza al naturale e altre delizie. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra, Toscana Aeroporti.

Si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e utilizzare la navetta Ataf (attiva fino alle 2 di notte) che collega Piazzale delle Cascine con l’Anfiteatro. Si può raggiungere Ultravox Firenze in modo divertente, sostenibile ed economico con gli scooter elettrici in sharing di MiMoto part of Helbiz e l’energia green di Estra. Basta scaricare l’app MiMoto per iOS o Android, o registrarsi su www.mimoto.it: inserendo il codice ULTRAVOX21, i clienti di Ultravox Firenze hanno diritto a 20 minuti gratuiti di servizio, grazie al contributo di Estra, multiutility da sempre in prima fila nel rispetto del territorio.