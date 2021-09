Guarda la clip: https://youtu.be/SiWR6JeNE9Q

32 repliche lungo 16 regioni in tutto lo Stivale, oltre 12.000 spettatori fra club, arene e rassegne estive e 31 sold out. I numeri sensazionali di un’estate che ha segnato la definitiva consacrazione di uno dei comedians più brillanti d’Italia.

Luca Ravenna con “Rodrigo Live”, l’irresistibile spettacolo prodotto da The Comedy Club con cui si è esibito in 28 città italiane, torna finalmente a casa, nella sua Milano. Il doppio appuntamento – già sold-out – si terrà martedì 14 e mercoledì 15 settembre, all’interno della rassegna Magnolia Comedy Summer nell’area Grand Theatre del Circolo Magnolia (via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate), dopo che il tour avrà toccato nei prossimi giorni anche Pisa (9 settembre) e Bologna (13 settembre).

“Un tour che non fatico a definire demenziale. Ma è stata una gioia farlo” racconta.

Con “Rodrigo Live” lo stand up comedian meneghino ha portato in scena uno show a cuore aperto, nel quale ovviamente racconta anche della sua recente partecipazione come “quota indie” a LOL – Chi ride è fuori, il game show prodotto e distribuito da Prime Video ad aprile 2021. A partire da ciò che si prova a far parte del titolo più visto di sempre sulla piattaforma di Amazon e dalla sua esperienza da speaker al TEDxVicenza, Luca Ravenna porta sul palco il proprio punto di osservazione su ciò che lo circonda, le sue spiccate doti da imitatore e, più di ogni altra cosa, la sua incredibile capacità di far ridere.

Fra ratti veterani di guerra e bulli di quartiere, fra le teorie complottiste di una mamma no vax (la sua) e i nuovi “capolavori” generati dagli algoritmi di Netflix, “Rodrigo Live” è uno spettacolo costruito come se gli sketch raccontassero storie attraverso immagini.

Una scelta dal sapore cinematografico e di stampo surrealista, in una sorta di trait d’union con gli studi del comico, diplomato in sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Quella Roma dove Luca Ravenna vive da oltre un decennio e nella quale, partendo dal lavoro autoriale su YouTube e al cinema con il collettivo The Pills, è diventato “l’unico milanese che fa ridere anche i romani”. Proprio a Roma, infatti, ha cominciato a scrivere i primi “pezzi” e a salire sui palchi degli open mic romani di stand up organizzati dal suo collega e amico Edoardo Ferrario, insieme al quale è oggi protagonista di Cachemire Podcast, uno dei podcast più seguiti e apprezzati e che proprio quest’estate, dopo 25 puntate a cadenza settimanale, è diventato anche un appuntamento live con un tour in diverse città d’Italia.

Ora, nella sua Milano dove anni fa era tornato per alcuni mesi a lavorare in tv nel programma Quelli che il calcio, il comico milanese e interista – parafrasando l’abusatissima dicitura “romano e romanista” – continua il percorso estivo di “Rodrigo Live”, in un cammino cominciato oltre un anno fa a partire dalla frase di un negoziante di Caltanissetta che ha dato inconsapevolmente lo spunto per il titolo dello show.

Che sia su un palco minuscolo di fronte a un pubblico selezionato oppure davanti a centinaia di persone in un’arena estiva, Luca Ravenna è ormai uno degli alfieri più istrionici della stand up comedy italiana, imbattibile nella sua capacità di muoversi con destrezza fra la pura improvvisazione – come dimostrato nello show “Luca Ravenna: Improv Special vol.1” pubblicato a marzo sulla piattaforma The Comedy Club – e la scrittura sapiente di battute finemente cesellate. La sua forza è quella di saper fare immedesimare il pubblico anche nei discorsi più pesanti e sopra le righe, grazie al potere liberatorio e assolutorio della risata.

Un talento cristallino, coltivato in anni di spettacoli e di open mic, oggi finalmente giunto alla ribalta che merita. E ora pronto a tornare a casa, ciliegina sulla torta per un anno semplicemente fantastico.

“Rodrigo Live” è andato in scena a Roma, Padova, Palermo, Pisa, Bologna, Torino, Verona, Udine, Parma, Piacenza, Cagliari, Mantova, Bergamo, Brescia, Gallarate, Recanati, Messina, Asti, Modena, Livorno, Latina, Assisi, Sestri Levante, Noci, Pistoia, e arriverà a Pisa il 9 settembre, a Bologna il 13 e a Milano il 14 e 15 settembre per un totale di 32 repliche e 31 sold out.

Bio

Milano, 1987. Dal 2006 si trasferisce a Roma. È diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha collaborato con il collettivo romano The Pills.

Autore della webserie Non c’è Problema su Repubblica.it, è stato autore di Quelli che il Calcio su Rai2. Ha partecipato a Natural Born Comedians e Stand up Comedy su Comedy Central. Con Ferrario crea e conduce IL PODCAST “Cachemire”, ogni settimana su YouTube e al primo posto su Spotify Italia.