Quartieri dell’Arte – XXV edizione

La XXV edizione del Festival Quartieri dell’Arte inaugura il nuovo ciclo tematico “Festival, Città, Rivoluzioni”. Tra il 18 settembre e il 14 novembre il programma 2021 spazierà tra diverse strategie drammatiche e post drammatiche, conservando un ruolo centrale al territorio – con la sua storia e i suoi anniversari identitari – e alla polivocalità della creazione, da sempre cifra caratteristica e originale di questa manifestazione internazionale dedicata alla scrittura e al palcoscenico in tutte le sue forme: dall’arte performativa in senso classico alla cosiddetta “afformance art”, dal Teatro documentario al fake-non fake. A dare ulteriore senso alla parola Rivoluzioni contenuta nel titolo del ciclo tematico di QdA, c’è il nuovo Progetto THE WAYS OF THE HEROES co-finanziato dal Programma Creative Europe dell’Unione Europea, di cui l’ente organizzatore del Festival è partner associato: il progetto prevede la stesura di un Waste Report sull’impatto ambientale di alcuni degli spettacoli che passeranno per QdA nel 2021 e nel 2022 a cura di esperti e in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia e una serie di performance teatro-filmiche su eroi ambientalisti del quotidiano.

“L’uso del fake, per far riaffiorare un discorso e una riflessione che partono dalla storia per arrivare alla contemporaneità, lo si è osservato negli anni recenti in drammaturgie a vasta diffusione globale” – dichiara il Direttore artistico Gian Maria Cervo illustrando il programma di quest’anno – “Si pensi, per fare un esempio su tutti al tarantiniano ‘C’era una volta a… Hollywood’. L’effetto sul lungo periodo di queste è tutto da monitorare e valutare. E sulla base di queste valutazioni, Quartieri, propone, nel 450° anniversario della nascita di Caravaggio, una narrazione-trilogia-installazione sul pittore che in maniera più diretta e immediata può essere collegato al maestro lombardo Francesco Boneri, meglio conosciuto come Cecco del Caravaggio. A Bagnaia, frazione del Comune di Viterbo, dove Cecco realizzò l’unico affresco della sua vita, sarà in scena dall’1 al 13 novembre il trittico CENERI/FRANCESCO BONERI OVVERO L’ANNO DRAMMATICO DEL 1613 A BAGNAIA/AMOR VICIT scritto da un collettivo di drammaturghi dal curriculum internazionale consolidato e emergenti di cui fanno parte Michele Altamura, Gian Maria Cervo, Loris Leoci, Fabio Marson, Aleksandros Memetaj, Fabio Pisano e Riccardo Tabilio a cui si aggiungono un gruppo di drammaturghi adolescenti formati dall’Associazione La Dramaturgie grazie al progetto Response Art, sostenuto dal Comune di Bari e materiali trovati inediti di Giovanni Testori. Il trittico – che è in lavorazione in queste setttimane, diretto dai registi coreografi Ana Kostantinovic, Nina Nikolikj e con un cast che annovera attori di varia nazionalità (tra cui un gruppo di pluripremiati membri dell’ensemble del Teatro Nazionale di Macedonia) – sarà accompagnato da azioni promozionali eclatanti, blitz e provocazioni performative a sorpresa sul territorio (tutti realizzati nell’osservanza delle norme anti-COVID) che lasceranno un segno sulla piccola frazione del Comune viterbese, la cui concreta persistenza e perpetuazione dovrà costituire un impegno nei decenni a venire di chi avrà la responsabilità delle edizioni future del Festival.”

Si connettono a questa trilogia-installazione su Cecco e Caravaggio una serie di spettacoli in vari centri del territorio su figure simbolo della pittura caravaggesca sia visti in una prospettiva storica sia indagati nelle loro versioni contemporanee come i musicisti di strada ed estremi (“Lazzari felici” – 18 settembre, “Per Edith Piaf” – 1 ottobre), i pellegrini (“Racconti di un Pellegrino Rosso” -26 settembre) e le sex workers (“Togliatti mon amour”, 3 ottobre).Michelangelo, Caravaggio, Shakespeare, Marlowe, Joyce e Bloom si legano anche allo spettacolo “A Shakespeare/Marlowe Digital Diptych” (8/17 ottobre), vincitore del bando “Vivere all’italiana sul palcoscenico” del Maeci, qui presentato in una versione con regia video del grande metteur-en-scene russo Nikolay Kolyada e performance live diretta da Riccardo Festa. Costituiscono infine variazioni sul tema di questa edizione di “Quartieri” gli spettacoli “Memorie di un ciabattino”, che apre la kermesse il 18 settembre a Celleno, con la giovane compagnia Anonima Teatri, “Mare Nero” (19 settembre), un progetto performativo-installativo su “Maria Stuarda” (24/30 settembre) e il dittico di commedie di Paolo Fallai (6 novembre), “Provvisorio per educazione” e “L’angoscia è il meno”, con la regia di Pierpaolo Sepe.

INFO E PRENOTAZIONI:

ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com – www.quartieridellarte.it

CALENDARIO

18 e 19 Settembre |ore 19,00 | Piazza Enrico Castellani – Celleno ANTEPRIMA

MEMORIE DI UN CIABATTINO

di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo. Con Beatrice Fedi

Anonima Teatri

18 Settembre | ore 21.00 | Piazza Enrico Castellani- Celleno PRIMA ASSOLUTA

LAZZARI FELICI- STORIE DI POSTEGGIA

di Lorenzo Fodarella e Marco Vidino. Con Marco Vidino, Federico Vacalebre, Pasquale Scialo’, Aurora Giglio, Adolfo Tronco, Antonio Esposito, Cristian Vollaro, Piermacchiè, Mauro Squillante, Enzo della Volpe, Mario Compostella, Luca Delgado. E con la voce narrante di Lino Musella su testi scritti da Luca Delgado. Regia di Lorenzo Fodarella

Co-produzione del Festival con Arcie Movie Napoli & Marco Vidino

19 Settembre | ore 21.00 | Piazza Enrico Castellani- Celleno

MARE NERO

di Gianni Paris. Regia di Daniele Salvo. Con Andrea Avanzi e Riccardo Parravicini

NoveTeatro

24-30 Settembre | ore 19.00 | Piazza Enrico Castellani – Celleno

MARIA STUARDA

Progetto performativo di AA.VV.

PRIMA ASSOLUTA

26 Settembre | ore 12.00 | Piazza Enrico Castellani – Celleno

RACCONTI DI UN PELLEGRINO ROSSO

di e con Matteo Bergamelli

01 Ottobre ore 18.00 | Museo Civico- Viterbo

PER EDITH PIAF

da Edith Piaf. Regia di Pino di Buduo. Con Nathalie Mentha

Teatro Potlatch

01 Ottobre | a seguire | Museo Civico- Viterbo

WoH PERFORMANCES (e documentari)

curati da Ana Kostantinovic

03 Ottobre | ore 18.30 | Teatro Caffeina- Viterbo

TOGLIATTI MON AMOUR

di e con Carlotta Piraino

Fortezza Est

04- 07 Ottobre| Tutti i giorni alle 18.00 | Via Jacopo Barozzi- Bagnaia, Viterbo PRIMA ASSOLUTA

AMOR VICIT

08 Ottobre | ore 21.00 | Ex Tempio Santa Croce – Tuscania

A SHAKESPEARE/MARLOWE DIGITAL DIPTYCH

di Gian Maria Cervo. Regia di Nikolay Kolyada (video) e Riccardo Festa (live)

Una coproduzione di Teatro Stabile delle Arti Medioevali con Kolyada Theatre di Ekaterinburg, ALT QVM e UrTeatro

09 Ottobre | ore 21.00 | Teatro Bianconi- Carbognano

A SHAKESPEARE/MARLOWE DIGITAL DIPTYCH

10 Ottobre | ore 18.00 | Museo Civico – Viterbo

A SHAKESPEARE/MARLOWE DIGITAL DIPTYCH

15 Ottobre | ore 21.00 | Palazzo Orsini- Bomarzo

A SHAKESPEARE/MARLOWE DIGITAL DIPTYCH

17 Ottobre | ore 21.00 | Museo della Città – Acquapendente

A SHAKESPEARE/MARLOWE DIGITAL DIPTYCH

Lo spettacolo sarà associato alla presentazione del libro dello storico dell’arte Andrea Alessi “Sebastiano e Michelangelo nella Città dei Papi”

01-13 Novembre | Ostello del Pellegrino- Bagnaia Viterbo – PRIMA ASSOLUTA

CENERI/FRANCESCO BONERI OVVERO L’ANNO DRAMMATICO DEL 1613 A BAGNAIA/AMOR VICIT

di Michele Altamura, Gian Maria Cervo, Loris Leoci, Fabio Marson, Aleksandros Memetaj, Fabio Pisano e Riccardo Tabilio e dei drammaturghi under 18 del progetto Response Art Claudio Carone, Marianna Cutrone, Caterina Gianmaria, Federica Malanga e Michele Romanelli.

Regie Ana Kostantinovic, Nina Nikolikj e Yoris Petrillo

Festival Quartieri dell’Arte, Cie Twain, Galleria Toledo, Florian Metateatro, Teatro Nazionale di Macedonia, Peripeteja, Eho Animato. Progetto The Ways of the Heroes co-finanziato dal Programma Creative Europe dell’Unione Europea

06 Novembre | ore 21.00| Teatro Caffeina- Viterbo – PRIMA ASSOLUTA

PROVVISORIO PER EDUCAZIONE

di Paolo Fallai. A cura di Pierpaolo Sepe

Coproduzione del Festival con Teatro di Sacco

06 Novembre | a seguire| Teatro Caffeina- Viterbo – PRIMA ASSOLUTA

L’ANGOSCIA E’ IL MENO

di Paolo Fallai. A cura di Pierpaolo Sepe

Coproduzione del Festival con Teatro di Sacco

14 Novembre | ore 17.00 | Palazzo Orsini- Bomarzo PRIMA ASSOLUTA

THE WAYS OF THE HEROES

A cura di Ana Kostantinovic

STAFF QUARTIERI DELL’ARTE 2021

Fondatore: Gian Maria Cervo

Direttore artistico: Gian Maria Cervo

Condirettore: Alberto Bassetti

Assistenti alla direzione artistica: Cesare Ceccolongo, Piergiorgio Celestini, Luigi Cosimelli e Diego de Grandis

Team organizzativo: Fabrizio D’Eletto, Alessio Vernati, Marco Vaccari

Comitato scientifico: Manuel Anselmi, Davide Sarchioni, Marcello Carriero, Alberto Pichardo y Gallardo Federico Meschini, Isaco Praxolu, Fabio Vincenti

Collaborazioni scientifiche : Riccardo Valentini (Unitus), Francesco Carbone (Unitus), Stefano De Angeli (Unitus), Giorgia Di Domenico (La Dramaturgie, Unitus)

Grafica ed editing: Rocco Franceschi Arth Creative Italia

