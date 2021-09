Hershey Felder “Gershwin Solo”

Si svolgerà martedì 14 settembre al Teatro Verdi di Firenze (ore 21) e non, come precedentemente annunciato, al Teatro Romano di Fiesole, lo spettacolo “George Gershwin Solo” del pianista a attore canadese Hershey Felder.

La spostamento si è reso necessario a causa delle avverse previsioni meteo. Restano validi i biglietti già acquistati. Ultimi tagliandi disponibili (28,75 e 20 euro) online sul sito www.ticketone.it, nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e, la sera dello spettacolo, alla cassa del Teatro Verdi dalle ore 19. Sono previste riduzioni per soci Coop e residenti nel comune di Fiesole. Per accedere occorre presentare il Green Pass e un documento d’identità.

Pianista, attore e drammaturgo di origine canadese e ora residente a Firenze, Hershey Felder ha uno stile unico, a metà tra il concerto e la performance teatrale, che negli anni gli ha permesso di raccontare sul palcoscenico tanti protagonisti della musica, con un grande coinvolgimento di pubblico.

Tra i suoi live più acclamati, un posto d’onore merita proprio “George Gershwin Solo”, lo spettacolo dedicato al grande compositore che lo vedrà protagonista martedì 14 settembre al Teatro Verdi di Firenze. Sarà il primo concerto in Italia dell’artista.

“George Gershwin Solo” è stato rappresentato oltre 3.000 volte in tutto il mondo, in teatri prestigiosi di Broadway, Londra, Los Angeles, Chicago, San Diego, San Francisco, Boston, Philadelphia, Washington…

Inserito nella Top 10 di spettacoli e musical da Time Magazine 2016, Hershey Felder ha interpretato oltre 6.000 produzioni solistiche da lui create. L’American Theatre Magazine ha scritto “Hershey Felder appartiene a una categoria tutta sua”. Felder è sceneggiatore, direttore e designer di numerosi spettacoli rappresentati in tutto il mondo. E’ stato insegnante presso il Dipartimento di Musica dell’Università di Harvard ed è sposato con Kim Campbell, la prima donna Primo Ministro in Canada.

Con lo spettacolo di Hershey Felder si chiude, “in trasferta”, l’edizione 2021 dell’Estate Fiesolana, 90 giorni di musica, teatro, cinema, performance, incontri divulgativi che, anche quest’anno, hanno incontrato il favore del grande pubblico. Organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole, l’Estate Fiesolana 2021 si è svolta grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Dorin, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Le Chiantigiane, Il Salviatino, Sammontana, Mercafir.



Biglietti posti numerati

Primo settore € 28,75

Secondo settore € 20,00

Prevendite

Circuito Regionale Box Office: lista completa degli oltre 150 punti vendita su www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Online: www.estatefiesolana.it – www.ticketone.it



Info spettacolo

Tel. info@prgfirenze.it – ww.prgfirenze.it

Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana. Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.