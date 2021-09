Riapre il Teatro Sociale di Valenza

La Coop. CMC/Nidodiragno, guidata da Angelo Giacobbe con la direzione artistica di Roberto Tarasco, si aggiudica nuovamente la gestione triennale del Teatro Sociale vincendo il bando promosso dal Comune di Valenza per il triennio 2021-2024.

Una sfida importante, un rilancio significativo dopo la lunga fase segnata dalla pandemia.

“Voltare pagina e pensare al futuro: questo il nostro auspicio” dice Giacobbe. “Nasce con un intendimento preciso il nostro approccio al nuovo triennio di gestione del Teatro Sociale di Valenza – aggiungono Giacobbe e Tarasco – L’esperienza vissuta e il lungo embargo patito dal mondo della cultura e dello spettacolo devono offrire lo stimolo ad una visione ricca di maggiori impulsi. Quindi, se da una parte vogliamo fare tesoro della esperienza maturata sul territorio, dall’altra intendiamo mettere nuovo smalto e maggiori accelerazioni nell’esplicamento delle attività.”

“Intendiamo dunque proporre varie formule per incontrare la comunità – proseguono – l’idea di un teatro “per tutti” che possa coniugare una stagione principale di qualità e popolarità, una programmazione cinematografica continuativa, un programma di teatro-cinema per famiglie, una rassegna primaverile dedicata alla comicità, la proposta di laboratori ed attività didattiche, nonchè l’apertura alle realtà del territorio, attraverso varie forme di residenza amatoriali e professionali che possano trovare in teatro la loro casa.”

Sicuramente si realizzerà una continuità sinergica con importanti realtà istituzionali – il circuto regionale Fondazione Piemonte Dal Vivo e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani – che negli anni hanno sostenuto fattivamente la programmazione del Sociale, e sarà ugualmente importante la collaborazione con il Comune di Valenza che da sempre si dimostra sensibile alle proposte presentate dalla Coop. CMC/Nidodiragno. “Abbiamo avviato un dialogo concreto e fecondo con l’Assessore Zaio” puntualizza Giacobbe.

L’obiettivo è quello di rendere il teatro un incubatore di creatività, un autentico punto riferimento culturale della città, un luogo di incontro di molte generazioni, nella speranza che la situazione epidemiologica vada sempre migliorando.

Già a partire dai primi giorni di ottobre il Teatro Sociale ospiterà importanti appuntamenti, venerdì 1 ottobre il concerto jazz con il trio di Luigi Tessarollo, e dal 5 al 7 ottobre “The Scribble” (lo scarabocchio), festival di teatro per l’infanzia organizzato da TeatroDistinto.

A partire da giovedì 7 ottobre riprendono anche le attività di Valenza Pedagogica, corsi e laboratori per tutte le età:



TEAtro POTenziale: corsi di teatro per bambini e ragazzi con Luca Zilovich, attore, regista, drammaturgo, giocoliere, narratore. Scoprire il teatro, in compagnia e in sicurezza, attraverso un percorso didattico tra movimento, recitazione, mimica e giocoleria.

Le lezioni, tutti i giovedì, sono dedicate a due fasce di età: “TeaPot KIDS” (per bambini dai 6 ai 12 anni) e “TeaPot TEEN” (dai 13 ai 17 anni).

Guitar Magic World: lezioni di chitarra individuali con Antonino Salamone (RednakS), giovane chitarrista e compositore con 3 album all’attivo, sempre più conosciuto in provincia e non solo, per tutte le età a partire dai 10 anni, tutti i venerdì a partire dall’8 ottobre.

Uno, te stesso, centomila: laboratorio teatrale per adulti condotto da Monica Massone. Esprimere un pensiero, un sentimento, un punto di vista sul proprio quotidiano, sulla società, attraverso il corpo e la voce di un personaggio di propria invenzione, comprendere meglio se stessi e il proprio stare nella relazione con gli altri, liberare emozioni e contattare la parte più istintiva di noi. Per potenziare la propria autostima e interpretare con credibilità e naturalezza personaggi, monologhi, dialoghi e partiture d’azioni fisiche. 6 lezioni a partire dal 27 ottobre, è richiesto il green pass.





L’iscrizione ai corsi prevede la sottoscrizione della tessera annuale ValenzaTeatroSocialClub.

Iscrizioni presso la segreteria del Teatro Sociale, a partire dal 30 settembre, giovedì e venerdì ore 16-19, e-mail: formazione@valenzateatro.it

Per essere sempre informati sulle attività del Teatro Sociale (stagione teatrale, cinema, corsi e tanto altro) è possibile iscriversi alla newsletter sul sito www.valenzateatro.it .