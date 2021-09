By

La nuovissima serie in prima TV assoluta dal 1 al 10 ottobre

Gli irresistibili personaggi creati da Hanna & Barbera vi danno appuntamento dal 1 al 10 ottobre con la nuovissima serie in prima TV assoluta “TOM&JERRY A NEW YORK”.

L’inedita serie animata che li vedrà protagonisti sarà trasmessa tutti i giorni alle ore 8.05 su Boomerang +1 (canale 610 di Sky), che per l’occasione diventerà il TOM&JERRY CHANNEL, un canale interamente dedicato alla coppia più simpatica e litigiosa di sempre.

Il gatto e il topo più famosi di sempre sono pronti a tornare. I mitici Tom & Jerry, irresistibili personaggi creati da Hanna & Barbera, vi danno appuntamento dall’1 al 10 ottobre in prima TV assoluta con la nuovissima serie “TOM&JERRY A NEW YORK”. L’inedita serie animata che li vedrà nuovamente protagonisti verrà trasmessa tutti i giorni alle ore 8.05 su Boomerang +1 (610 di Sky), che per l’occasione diventerà il TOM&JERRY CHANNEL, un canale interamente dedicato alla coppia gatto-topo più simpatica e litigiosa di sempre.

Il nuovo show con protagonisti Tom e Jerry è ambientato nella Grande Mela e continua a raccontare le avventure cominciate nel film “TOM&JERRY” del 2021 prodotto da Warner Bros. I due antagonisti abitano nel lussuosissimo hotel “Royal Gate” nel cuore di Manhattan e vivranno incredibili (dis)avventure nei luoghi più iconici di New York: da Central Park agli storici Musei, passando per i grandi magazzini fino agli inconfondibili taxi che sfrecciano a gran velocità lungo le strade della celebre metropoli, il gatto combinaguai e il topo dispettoso getteranno scompiglio nella Grande Mela. Insieme a loro l’immancabile bulldog Spike e il gatto randagio Butch, vera nemesi di Tom, sempre pronti a cacciarsi nei guai insieme all’irresistibile coppia, oltre a tantissimi nuovi personaggi come l’elefante Orazio, la seducente gattina Claudia, l’anatroccolo Lil, Frankie il topo e il gatto Meathead, complice di Butch.

L’inedita serie animata resta fedele allo spirito originale del cartone ideato da Hanna & Barbera negli anni ’40, infondendogli al contempo nuova vita grazie a una grafica rinnovata e coloratissima. Al centro della vicenda la storica rivalità tra Tom e Jerry, sempre pronti a buttarsi a capofitto nelle situazioni più folli ed esilaranti. Tra pasticci e dispetti reciproci, disastri annunciati e piani diabolici l’uno ai danni dell’altro, i due non smettono mai di divertire e conquistare il pubblico di tutte le età: piccoli e grandi spettatori continuano così a rinnovare la loro fedeltà verso questa indissolubile coppia che, dietro alle loro agguerrite rivalità e ad uno storico antagonismo, nasconde una grande amicizia.

Oltre a questa inedita serie animata, all’interno del TOM&JERRY CHANNEL su Boomerang+1 andranno in onda alle ore 8.30, alle 12.15 e alle 18.30 anche una imperdibile selezione dei film più divertenti che vedono protagonista il celebre duo, tra cui TOM&JERRY INCONTRANO SHERLOCK HOLMES, TOM&JERRY: WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATA, TOM&JERRY E IL MAGO DI OZ, TOM&JERRY: AVVENTURE GIGANTI, TOM&JERRY: OPERAZIONE SPIONAGGIO, TOM&JERRY E ROBIN HOOD, TOM&JERRY: FAST & FURRY e TOM&JERRY: ROTTA SU MARTE.

Non mancheranno, inoltre, tantissimi episodi tratti dalle passate stagioni di “TOM&JERRY TALES” e “TOM&JERRY SHOW”, insieme a esilaranti maratone a tema, “Gatto e Topo Investigazioni” alle 13.30 e “Streghe e Magie” alle 20.10.