Venerdì 1 e sabato 2 ttobre 2021 ore 20,30

Teatro della Limonaia – via Gramsci, 426 – Sesto Fiorentino (Fi)

Il Teatro delle Donne-Intercity Festival

SUL PRINCIPIO DEL PRECIPIZIO

Di Irene Petra Zani

Regia di Sebastiano Spada

Con LUCA PEDRON e SIMONE TANGOLO

PRIMA ASSOLUTA

Un ragazzo e un adulto si incontrano sul Precipizio. L’adulto dice di essere lì per suonare e infatti è seduto a un pianoforte. Il ragazzo dice di non potersi buttare prima dell’adulto, in nome di una regola scritta su un apposito opuscolo, e infatti resta seduto su una sedia sdraio. “Sul principio del precipizio” è lo spettacolo di Irene Petra Zani che debutta in prima nazionale, venerdì primo e sabato 2 ottobre, al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino (Firenze).

Nuova produzione del Teatro delle Donne e Intercity Festival, “Sul principio del precipizio” vede protagonisti gli attori Luca Pedron e Simone Tangolo, la regia è affidata al giovane Sebastiano Spada.

Due uomini a un passo dall’abisso che non si conoscono e non si presentano. Chi si butta per primo? C’è una regola? Sì, c’è un principio. Ma non sono le regole a condizionare due uomini sul precipizio, e nemmeno la verità.

Ci si racconta per conoscersi, eppure più si dice e più diventa impossibile capire chi si è, se incombe di più la paura della vita o della morte. Cercare le risposte è un’operazione superficiale; un dialogo è un luogo dove gli occhi e le parole si spingono sempre nell’altrove, si affacciano dai burroni e guardano l’assurdo.

Cosa condiziona due uomini sul precipizio? Forse la risposta è nel tempo, un tempo che passa e ritorna, che è sempre al presente quando due uomini si parlano, quando si incontrano e ricordando dimenticano. Quel tempo che inesorabile si ripete e ci inganna.

Tra le autrici più apprezzate della nuova drammaturgia, Irene Petra Zani ha fatto parte del progetto Playstorm di Fausto Paravidino per il Teatro Stabile di Torino. Il suo testo “Il Bambolo” è stato tradotto da Joan Casas per Sala Beckett Obrador Internacional de Dramatúrgia di Barcellona ed è stato presentato in forma di lettura drammatizzata. Sempre in Spagna, il testo ha vinto il Premi Born de Residencia Teatral 2020 ed è rappresentato nella stagione del teatro Escenari Joan Brossa. In Italia ha debuttato al Festival Todi Off 2021 con l’interpretazione di Linda Caridi, la regia di Giampiero Judica e la produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Produzioni e Argot Produzioni in collaborazione con PAV/Fabulamundi Playwriting Europe. Il testo “Sul Principio del Precipizio” è stato selezionato e pubblicato da “Perlascena non periodico per una drammaturgia dell’oggi”.

IL TEATRO DELLE DONNE – Centro Nazionale di Drammaturgia

