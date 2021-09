Teatro dell’Opera di Roma, le suggestioni di Notre-Dame de Paris di Petit

Dimenticate il medioevo da cartolina e la pantomina: la coreografia di Petit è sempre sorprendente e attualissima, di meravigliosa sobrietà nel trasportare con raffinata eleganza ed espressività la cupa vicenda di Hugo colta in tutta la sua modernità. Con alcuni momenti memorabili, come il passionale passo a due fra Esmeralda e Phoebus, su cui incombe la gelosia di Frollo, o la delicatezza del passo a due di Esmeralda e Quasimodo nel regno del campanaro. Splendidi i costumi di Yves Saint Laurent, dai meravigliosi costumi rinascimentali del primo quadro, ai costumi dai colori squillanti del Corpo di ballo, all’iconico abito corsetto bianco di Esmeralda, ricercate nella precisa sobrietà le scenografie di René Allio che spaziano dalla Parigi agli angoli della cattedrale con i suoi avvolgenti chiaroscuri di Jean-Michel Désiré. A sostegno del balletto capolavoro la trascinante e incalzante partitura musicale commissionata da Petit a Maurice Jarre, celebre compositore triplice premio Oscar (per Lawrence d’Arabia, Il dottor Zivago, Passaggio in India) che accompagna ogni momento come un’inarrestabile colonna sonora. A dirigere la partitura di Jarre, su base registrata, sul podio dell’Orchestra e dal Coro del Teatro dell’Opera di Roma, la bacchetta energica dello statunitense Kevin Rhodes nel concerto trasmesso in diretta su Rai Radio3 il 17 marzo 2021 durante la chiusura al pubblico. Un balletto capolavoro che mantiene inalterata tutta la sua ammaliante modernità. Assolutamente da vedere. Repliche anche stasera, giovedì 16 (20.00), venerdì 17 (20.00), sabato 18 (18.00), e domenica 19 (16.30) prima del prossimo appuntamento al Costanzi con Giovanna d’Arco di Verdi, secondo titolo della speciale preapertura della stagione 2021/2022 in scena dal 17 al 24 ottobre nel nuovo allestimento affidato alla lettura musicale di Daniele Gatti e alla visione scenica di Davide Livermore. Per info e dettagli: operaroma.it.