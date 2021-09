Proseguono le attività di rigenerazione urbana e culturale previste dal Teatro Officina per il progetto Rivivi nel cortile di case popolari di via Sant’Erlembaldo 2 (MI), dove il teatro ha sede e dove abitano ben 180 famiglie.

Sabato 11 settembre alle ore 18,00 proponiamo “Teatro e musica con il cappello”, spettacolo che coinvolge i cittadini stessi: come in un jukebox estivo di altri tempi basterà scegliere il brano teatrale desiderato fra quelli offerti. Lo spettatore si trova infatti davanti ad un menù à la carte di brani teatrali e musicali che spaziano fra temi molto diversi e sceglie lui stesso “ordinando” cosa debba essere recitato o cantato! In questo modo lo spettatore costruisce la sequenza (sempre diversa) dello spettacolo, che viene così modellato in ogni location in base ai gusti dei cittadini che abitano quel luogo.

Gli attori si mettono quindi in stretta relazione con il pubblico grazie anche a momenti di improvvisazione e che, se pur condotti con un registro leggero, offrono spunti seri di riflessione.

Tema di questo menù saranno le religioni, il cibo, il calcio ma soprattutto la vita nel quartiere di Gorla negli anni ’30-40 ricostruita sulla base di narrazioni che un grande affabulatore del quartiere, Antonio Bozzetti, ha lasciato.

Il progetto Reaction_Rivivi sostenuto dalla Comunità Europea, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano (Settore Casa) ha l’obiettivo di favorire la socialità e il benessere fra gli inquilini delle case popolari di Gorla.

Per prenotazioni: info@teatroofficina.it

L’evento si svolge nel rispetto della normativa anti Covid-19: per accedere è necessario il green pass o il tampone refertato entro 48 ore.

TEATRO OFFICINA via Sant’Elembardo, 2 Milano | MM1 Gorla

info@teatroofficina.it www.teatroofficina.it