Arriva in Italia “China Zone” il primo canale tematico sul cinema Cinese

Un cinefilo che si possa definire tale non pu non aver visto i capolavori del cinema cinese. Confinati nel limbo delle culture altre, ci sono dei film che per intensità di emozioni, sempre contenute in quel riserbo tipico degli orientali, superano i grandi maestri italiani e francesi, e devastano di freschezza l’industria hollywoodiana. Il raggelante amore soffocato della “quarta signora” di Lanterne Rosse o la composta rassegnazione all’abbandono di “In the mood for love” poco hanno da invidiare ai più profondi drammi occidentali. Sono film ignorati persino da Netflix, specie in questo difficile tempo post covid in cui l’egemonia culturale americana torna ad alzare la voce.

Ma oggi per il pubblico, c’è un posto dove vedere un gran numero di ottimi film e serie tv cinesi, “China Zone” su YouTube, che inevitabilmente ci conducono in un’esperienza completamente nuova. China Zone, è un vento di vera novità.

Consente agli appassionati di serie tv e cinema cinese di vedere una enorme selezione di opere, tutte sottotitolate in inglese, e di tenersi aggiornati su un mondo che non è mai troppo vicino e che risente dell’abitudine di guardare solo prodotti occidentali. In fondo c’è tanto da imparare su un popolo oramai super moderno che traina dentro sé un passato ricco di pensiero, il primo pensiero filosofico sistematico al mondo. A guardare bene anche nella serie più superficiale o frivola c’è un approccio diverso dal nostro. Singolare, originale, spiazzante.

China Zone contiene al momento 400 serie tv snocciolate in oltre 10000 episodi, oltre a film, cartoni animati, documentari e reportage, ed è in rapida espansione. A sorpresa il pubblico italiano è il secondo in Europa, dopo gli Inglesi, nonostante la comunità cinese in Italia sia meno folta di altri Paesi. Poi Germania e Francia.

Significa forse che gli Italiani sono più sensibili di altri al fascino orientale, non siamo poi così provinciali come ci dipingiamo. Questo dimostra che gli italiani hanno un grande interesse per i film e le fiction televisive cinesi. Nel 2020/21 Rai 4 ha mandato in onda, doppiate in italiano, le 75 puntate della serie Tribes and Empires – Le profezie di Novoland, che si possono recuperare anche su RaiPlay. La serie ha ottenuto un buon successo di ascolti, con la seconda stagione andata in onda nel 2021 che ha incrementato di quasi il 4% le visioni dell’anno precedente, con punte di share del 3.81%.

Tribes and Empires – Le profezie di Novoland, ben fatto e con una grande struttura narrativa, è il primo di una serie di prodotti che segneranno sempre più il mondo del cinema e delle serie. Portano aria nuova, sono profondamente diversi dai blockbusters e da tutto ci che viene da Hollywood. A volte ingenui, sempre incentrati sull’amore, protagonista indiscusso, gli audiovisivi cinesi ci portano in un mondo praticamente sconosciuto. Un mondo saggio, da cui abbiamo da imparare, e non poco. La Cina è un Paese che non conosce i peggiori sentimenti del genere umano, a partire dall’ immodestia: “su tre persone che incontro per strada una è il mio maestro”.

Significa che i pregiudizi vanno abbandonati, che c’è chi è migliore di noi stessi, che la mente aperta è il modo migliore per vivere e progredire. È così, con il cuore proteso verso le culture lontane e diverse che bisogna guardare il mondo. Una mente aperta porta una vita migliore e un progresso continuo, dobbiamo avere un cuore grande per guardare a culture lontane e diverse.

Questo è il messaggio che ci trasmette la “Zona Cina”, che ci impone di apprezzare opere cinematografiche e televisive al di fuori dell’ambito familiare, e di stare lontani dai commenti orientati e dalle interpretazioni commerciali che abbiamo sempre seguito o addirittura abusato. Non farti disturbare dagli stereotipi e senti la cultura cinese con il cuore. Un messaggio che China Zone riassume perfettamente, chiedendoci di guardare serie tv e film che sono fuori dal coro, fuori dai circuiti cinematografici, dalle recensioni pilotate e dal business spietato che ci fa seguire storie a volte usuali e abusate.