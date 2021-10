Il nuovo album “Genesis Piano Project”

«Tutto è cominciato per il puro piacere di suonare le canzoni dei Genesis»

Adam Kromelow presenterà l’album dal vivo

19 ottobre Zo Centro Culture Contemporanee a Catania

20 ottobre Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio (MI)

21 ottobre Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma

E’ disponibile “GENESIS PIANO PROJECT” (https://orcd.co/gppalbum), l’album di arrangiamenti su due pianoforti acustici di alcuni dei brani più famosi della prog band britannica, registrato dai pianisti Adam Kromelow e Angelo Di Loreto presso la Charterhouse School a Godalming, Regno Unito, ovvero il collegio dove Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford e Anthony Phillips hanno dato vita a Genesis.

L’album è stato anticipato dai singoli “THE FOUNTAIN OF SALMACIS” (https://orcd.co/gppsalmacis) e “STAGNATION”, il one take video girato alla Charterhouse (https://youtu.be/WuLNC3luQqM).

Registrato e mixato da Stefano Riccò con lo studio mobile dello Studio Esagono ed il supporto logistico di Nigel Sanders, “Genesis Piano Project” è un tributo alle musiche progressive dei Genesis che qui vengono riarrangiate ed eseguite su pianoforte classico: brani con strutture sonore complesse, in grado di passare da melodie sussurrate, che evocano paesaggi bucolici o inquietanti, a sezioni fortemente rock. Ascoltare gli arrangiamenti dei Genesis Piano Project a volte porta a pensare di essere ad un concerto di musica classica, altre di essere davanti ad una vera rock band.

«È stato difficile decidere quali canzoni registrare – racconta Adam Kromelow – perché probabilmente avevamo materiale sufficiente per due album! Volevamo avere canzoni di diversi dischi in modo da trovare il giusto equilibrio per mettere in mostra l’ampia gamma dinamica del loro lavoro. La speranza è che gli ascoltatori possano scoprire questa musica in un modo nuovo ascoltandola eseguita su due pianoforti».

Di seguito la tracklist dell’album:

The Fountain Of Salmacis One For The Vine Seven Stones Stagnation Entangled Firth Of Fifth/Supper’s Ready For Absent Friends/Horizons The Cinema Show

«Sono molto entusiasta di condividere questo lavoro con i fan dei Genesis di tutto il mondo. Questo album – continua Adam – sarà per sempre una delle registrazioni più significative della mia vita perché porterà sempre con sé centinaia di bei ricordi del mio migliore amico Angelo. Sono veramente felice che, attraverso questo album, la musica di Angelo continuerà a portare gioia alle persone».

Adam Kromelow presenterà l’album dal vivo in tre date italiane:

Martedì 19 ottobre ore 21:00 – Zo Centro Culture Contemporanee, Catania

Al centro per le arti e culture contemporanee, sito in piazzale Asia 6, Adam Kromelow sarà accompagnato da Luca Nobis, chitarrista, compositore, Direttore didattico e Responsabile del Dipartimento di Chitarra del CPM Music Institute di Milano, il quale suonerà anche alcuni brani del nuovo album “Play@esagono vol.1“.

Per prenotazioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwjYKQoE1zu1eudV_1KNRgEUAOpH1I93QCZrRaCa4U-Jk7Wg/viewform?fbclid=IwAR06sVmg22qUjTGFK7eje3YmgvS32-jpnfVgxWdpvV4No_Y2rqJ92xSQ0XY

Mercoledì 20 ottobre ore 21:00 – Villa Terzaghi, Robecco sul Naviglio

L’elegante dimora di Robecco sul Naviglio, sede della scuola di cucina e ristorante promossa dall’Associazione Maestro Martino dello chef Carlo Cracco, ospiterà, nell’ambito dell’Ahymé Festival, Adam accompagnato sempre da Luca Nobis.

Ingresso ad invito fino ad esaurimento posti. Dalle 19:30 alle 21:00 è previsto l’Aperitivo “rinforzato” Note Gourmet di Villa Terzaghi: Euro 20,00 a persona.

Per informazioni: info@arvmusic.org

Giovedì 21 ottobre ore 21:00 – Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, Parma

Sempre nell’ambito dell’Ahymé Festival, il live di Adam vedrà ospite il tastierista “vintage” Emanuele Nanni dei The Cage.

Biglietti: https://www.metooo.it/e/genesis-piano-project

Il Genesis Piano Project è nato quando i due pianisti Angelo Di Loreto, nato a Buffalo, e Adam Kromelow, nato a Chicago, si sono trovati nella stessa classe alla Manhattan School of Music. Quando Adam fece ascoltare ad Angelo la musica del gruppo progressive-rock britannico Genesis, insieme ebbero l’idea di riarrangiare per due pianoforti le loro composizioni rivoluzionarie. Questo progetto ha fin da subito catturato sia i fan dei Genesis che i nuovi ascoltatori, attraverso concerti negli showroom e nelle gallerie Steinway Piano negli Stati Uniti. I loro video hanno presto raggiunto il riconoscimento internazionale e hanno oggi accumulato oltre un milione di visualizzazioni. A metà del 2014, Giovanni Amighetti, un produttore che ha lavorato con molti artisti dell’etichetta discografica Real World Records di Peter Gabriel, ha scoperto il Genesis Piano Project online e si è offerto di portarli in Europa per il loro primo tour oltreoceano. Da allora, il duo è stato regolarmente in tour in Europa, eseguendo concerti acclamati dalla critica a Roma, Catania, Milano, Schio, Parma, Montreal, Porto, Lisbona, isole Madeira e Azzorre. Nel 2015 il Genesis Piano Project ha pubblicato il suo primo EP dal vivo intitolato “Live in Italy”. Dopo la prematura scomparsa di Angelo nell’ottobre 2020, Adam sta continuando il Genesis Piano Project come solista in memoria dell’amico.