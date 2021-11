Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Federico Maria Sardelli dirige Vivaldi

Eclettico interprete del repertorio barocco, al quale affianca esuberanti esternazioni artistiche in ambito letterario e pittorico, Federico Maria Sardelli è ormai un habitué del podio di Santa Cecilia, ospite regolare della stagione da camera. Atteso, quindi, il consueto appuntamento con il direttore toscano alla guida dell’Accademia Barocca e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia il 24 novembre (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia ore 20.30) per un prezioso appuntamento con la musica di Antonio Vivaldi. Il “prete rosso” è ambito di ricerca e approfondimento del lavoro di Sardelli che costantemente propone al pubblico composizioni inedite o rare di questo prolifico compositore. Non tradisce le aspettative il programma odierno, dedicato all’unico superstite dei quattro oratori vivaldiani, del quale ci è giunta la partitura: Juditha Triumphans liberamente ispirato alla vicenda biblica di Giuditta, eroina che si impegna a salvare la propria città assediata dall’esercito assiro e ormai giunta allo stremo. Ricco di colori timbrici e ritmo travolgente, già l’inizio del brano riporta l’ascoltatore a un’epoca lontana in cui la magnificenza barocca della Venezia settecentesca esplode incontenibile. Oratorio sacro, con evidenti riferimenti anche al momento storico in cui viene composto – il 1716 quando Venezia, dopo anni di guerra, festeggia la vittoria sui Turchi e un periodo di relativa pace per la città – la composizione fu scritta per le ospiti dell’ospedale della Pietà (dove Vivaldi insegnava violino e viola) e componeva brani strumentali e vocali eseguiti dalle ragazze, orfane e poco abbienti, delle quali veniva curata anche l’educazione musicale.

Dentro La musica – le Conferenze della domenica

Domenica 21 novembre ore 11 – sala coro

Auditorium Parco della Musica

Federico Maria Sardelli

Juditha Triumphans di Vivaldi

Federico Maria Sardelli, prima di salire sul podio dell’Accademia Barocca di Santa Cecilia, illustrerà la Juditha Triumphans del “Prete Rosso” in una conferenza aperta al pubblico domenica 21 novembre alle ore 11 nella Sala Coro dell’Auditorium Parco della Musica di oma. Flautista e direttore, Sardelli affianca all’attività concertistica, quella musicologica. È membro del comitato scientifico dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, nonché responsabile del Vivaldi Werkverzeichnis (il catalogo delle opere di Vivaldi). Numerosissime sono le sue pubblicazioni musicali e musicologiche, edite da Bärenreiter, Ricordi, SPES, Fondazione Giorgio Cini.

Federico Maria Sardelli ha fondato nel 1984 l’orchestra barocca Modo Antiquo con cui svolge attività concertistica in tutto il mondo. È direttore principale dell’Accademia Barocca di Santa Cecilia. È regolarmente ospite dell’Orchestra Filarmonica di Torino, dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Orquestra de la Comunitat Valenciana, il Gewandhaus di Lipsia, la Staatskapelle Halle, la Kammerakademie Potsdam, la Moscow State Chamber Orchestra e molte altre. Ha diretto nelle più importanti sale d’Europa, come il Concertgebouw Amsterdam, il Théâtre des Champs-Élysées Paris, la Tchaikovsky Concert Hall di Mosca, l’Auditorium Parco della Musica Roma, etc. Incide per Naïve, Deutsche Grammophon, Sony. Ha al suo attivo più di quaranta incisioni discografiche, sempre in veste direttore e di solista. Due volte nominée ai Grammy Awards (1997, 2000). Federico Maria Sardelli è un protagonista della rinascita del teatro musicale vivaldiano dei nostri tempi: sue sono le prime rappresentazioni, incisioni ed edizioni mondiali di numerose opere vivaldiane inedite. È membro del comitato scientifico dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi presso la Fondazione G. Cini di Venezia, per il quale ha pubblicato molti saggi e volumi monografici. Numerosissime sono le sue pubblicazioni musicali e musicologiche, edite da Bärenreiter, Ricordi, SPES, Fondazione G. Cini. Nel luglio 2007 Peter Ryom lo ha incaricato di continuare la sua monumentale opera di catalogazione della musica di

Antonio Vivaldi e da quel momento Sardelli è il responsabile del Vivaldi Werkverzeichnis (RV).

La Regione Toscana lo ha insignito, «per l’eclettismo artistico e lo spessore culturale evidenti», della sua più alta onorificenza, il Gonfalone d’Argento. Nel 2015 il suo romanzo L’affare Vivaldi (Sellerio) ha vinto il Premio Comisso per la Narrativa ed è diventato un bestseller. Federico Maria Sardelli è anche pittore, incisore ed autore satirico.

Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

Mercoledì 24 novembre ore 20.30

L’Accademia Barocca di Santa Cecilia

Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Federico Maria Sardelli direttore

Giorgia Rotolo, Rui Hoshina soprani

Ann Hallenberg, Vivica Genaux mezzosoprani

Francesca Ascioti contralto

Vivaldi Juditha triumphans

Oratorio militare sacro in due parti RV 644

Biglietti da 18 a 38 euro