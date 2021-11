Alessandro Galati e Lucrezia Von Berger: la coppia che incanta in nome del jazz

Martedì 23 novembre, ore 21.30

November Jazz

Von Berger, Galati duo

Alessandro Galati: pianoforte

Elle (Lucrezia Von Berger): voce

in collaborazione con Music Pool

La voce è quella elegante e raffinata di Elle (Lucrezia Von Berger), il suono è quello melodico del pianoforte di Alessandro Galati. Un mix perfetto fra ricerca vocale e sonorità jazz per l’ultimo appuntamento con i concerti della rassegna November Jazz, promossa dal Teatro Politeama Pratese in collaborazione con l’associazione Music Pool. Dopo il successo di Dario Cecchini e del suo Jazzasonic, a scaldare la sala del Ridotto del Politeama sarà un duo di artisti straordinari che da tempo hanno intrecciato una collaborazione interessante.

Da una parte la vocazione melodica del jazz caro al pianista e compositore Alessandro Galati, che vanta un’attività concertistica che lo ha portato sui più importanti palchi italiani e internazionali e lo ha reso uno dei jazzisti più amati in Italia e all’estero fino al Giappone. Dall’inizio degli anni Novanta si esibisce come solista e come componente di numerose band, ricevendo riconoscimenti importanti e collaborando con artisti del calibro di David Murray, Steve Lacy, Lee Konitz, Steve Grossman e molti altri. In questa occasione sarà al suo fianco la voce elegante e raffinata di Elle (Lucrezia Von Berger), in un viaggio emozionante e affascinante nel jazz attraverso brani riarrangiati proprio da Galati. L’ultimo lavoro discografico della cantante, “Close Your Eyes”, e il precedente “So Tenderly” sono produzioni dello stesso Alessandro Galati e di Terashima Records che hanno riscosso numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Una serata di grandi emozioni che avrà come sfondo l’atmosfera intima del Ridotto, divenuto ormai location sempre più apprezzata per rassegne musicali al Politeama strizzando l’occhio a nuove esperienze per il pubblico di tutte le generazioni.

Il concerto si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid con obbligo del Green pass all’ingresso: il costo del biglietto è di 15 euro. L’acquisto dei biglietti può avvenire attraverso il circuito Ticketone o Boxoffice oppure direttamente alla biglietteria del teatro, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Informazioni: www.politeamapratese.it