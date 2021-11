Il piccolo Dragosh e il grande aquilone  di Carlo Picca  

Dragosh ha sei anni, e ne ha affrontate davvero troppe per la sua tenera età. È sopravvissuto alla guerra scoppiata nel lontano Paese da cui proviene, a un lunghissimo viaggio in mare a bordo di un barcone, e ora è felice con la sua nuova famiglia. Ma una nuova sfida lo attende: i suoi compagni di classe lo prendono in giro, intimoriti dal colore della sua pelle, verde come il basilico e come la speranza. Dragosh saprà superare anche questa nuova avventura, con l’aiuto di un clown… e di un aquilone

BIOGRAFIA. Carlo Picca, pugliese, si è laureato in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Bari. Dal 2011 è libraio per bambini. Scrittore e Blogger, nel settembre 2018 ha pubblicato sempre per Les Flâneurs un romanzo satirico sul mondo dei libri e dell’editoria dal titolo Il giro giusto.

LA CASA EDITRICE. Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.

Genere: Narrativa

Collana: Madeleine

Pagine: 26

Prezzo: € 14,00

Codice Ean: 9791254510315

Data di uscita: 29/11/2021

Contatti Autore:

https://www.facebook.com/char.les.14289

https://www.instagram.com/charles_carlo_picca/

Link di vendita

https://www.lesflaneursedizioni.it/product/il-piccolo-dragosh-e-il-grande-aquilone/