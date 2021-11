Alexanderplatz Jazz Club, Andrea Gomellini Quintet

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, mercoledi 24 novembre, Andrea Gomellini Quintet con Andrea Gomellini, chitarra, Simone Alessandrini, sax, Danilo Blaiotta, piano, Jacopo Ferrazza, contrabbasso e Valerio Vantaggio, batteria. Chitarrista romano, dopo il rientro da Los Angeles dove si è perfezionato nello studio del Jazz inizia la carriera da professionista con vari contratti di ingaggio che lo portano a suonare all’estero e nei maggiori teatri e jazz clubs italiani.Collabora con numerosi jazzisti italiani e stranieri ( Claudio Corvini, Maurizio Giammarco, Mario Corvini, George Garzone, Eddie Henderson, Bob Gullotti, Antonello Salis, Luca Pirozzi, Steve Slagle, Cristopher Crocco, Rodolfo Maltese, Francesco Di Giacomo, solo per citarne alcuni). Pubblica tre dischi a suo nome, “The Gift” (A.MA Records 2020), “Metamorfosi” (Zone di Musica 2013) e “Four in Monk” (Philology 2007), ed un quarto disco, “Zawinul” (Pulsar Jazz 2013) in orchestra diretta da Mario Corvini con Antonello Salis alla fisarmonica. Come compositore e arrangiatore, scrive e arrangia la colonna sonora del docu-film “Transamazzonica – L’ultima Frontiera”, prodotto da Rai Com, e del film “Teneramente” (Variety Distribution&Sky Arte).Vanta collaborazioni nel mondo del teatro con Massimo Romeo Piparo nel musical “Lady Day, la signora Billie Holiday”, con Amii Stewart.

