Il debutto della neonata Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano

La data da segnare sul calendario è questa: sabato 11 dicembre 2021 alle ore 18, l’imperdibile debutto della neonata compagine orchestrale di Largo Mahler, l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, la gemma più preziosa e il distillato di decenni di sforzi che la Fondazione ha compiuto senza sosta nelle sue attività Educational, rivolte all’educazione a fare musica insieme. Nell’ambito di questo concerto speciale vedremo il Maestro Andrea Oddone affrontare la Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven, e accompagnare Francesca Dego nel Concerto per violino e orchestra n. 1 in Si bemolle maggiore K. 207 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il progetto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano consiste in un corso di formazione rivolto ai giovani musicisti fino ai 25 anni di età, ai neodiplomati e a coloro che si trovano in prossimità della conclusione del percorso di studi musicali. Un percorso strutturato in due annualità, accessibile previo esame di ammissione di fronte alle commissioni composte dalle prime parti dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.

Così come accadeva nelle botteghe italiane tra il Quattrocento e il Cinquecento, dove si riteneva che il vero e unico modo per apprendere l’arte fosse stare a contatto coi maestri all’opera, l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano consente ai giovani di imparare il mestiere della musica sinfonica sotto l’ala delle prime parti dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.

L’Orchestra di Largo Mahler è un’orchestra nata nel 1993 come orchestra di studenti. Questo è un fatto che emblematicamente riassume e spiega quest’inclinazione pedagogica, letteralmente insita nel codice genetico dell’Orchestra.

Un debutto importante, dunque, quello di sabato 11 dicembre, che vede la neonata compagine orchestrale condotta da Andrea Oddone, affiancare un astro del firmamento solistico italiano e internazionale, che laVerdi ha avuto l’onore di accompagnare innumerevoli volte: si parla di Francesca Dego, la cui ultima apparizione all’Auditorium di Milano risale al 12 marzo 2021, sul portale streaming dell’Orchestra.

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 23 luglio 2021, a partire dal 6 agosto 2021 per accedere in Auditorium è necessario presentare la propria Certificazione verde Covid-19 (green pass) associata a un documento di identità.

Per ottenerla, oltre alla vaccinazione, è possibile sottoporsi a un tampone antigenico o molecolare secondo le modalità e tempistiche di legge.

In mancanza della documentazione necessaria non sarà consentito l’accesso.

Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano – Prossimi appuntamenti

Dopo la prima produzione di sabato 11 dicembre, si prosegue sabato 2 aprile 2022 alle ore 18, data in cui il giovane e apprezzato direttore Thomas Guggeis eseguirà con la compagine giovanile la Sinfonia n. 9 in do maggiore D. 944 di Franz Schubert, conosciuta come La Grande. Ultima tappa della stagione d’esordio dell’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano avrà come focus la Sinfonia n. 1 in Do minore op. 68 di Johannes Brahms, sotto la guida del Direttore Musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Claus Peter Flor, sabato 21 maggio 2022 alle ore 20.30.

