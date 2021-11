Si tratta di un solo site-specific pensato per un territorio particolare: una città, i suoi abitanti e la lingua che condividono, uno lavoro composto in stretta collaborazione tra un autore, un performer, un drammaturgo locale, e dei raccoglitori di discorsi, che collezionano, classificano, trascrivono delle registrazioni audio, che vengono poi ri-create durante una performance.

Nella sua versione italiana, JUKEBOX ha viaggiato in tre città italiane – Roma, Prato, Cagliari – e torna ora a Prato (era già andato in scena nell’edizione 2019 di Contemporanea Festival) arricchito dai documenti raccolti in ognuna di queste.

Joris Lacoste dirige ‘assieme’ al pubblico la voce di Monica Demuru nel viaggio fra la lingua e la cultura delle tre diverse città, per un ‘assolo geografico’ costruito sulle richieste degli spettatori. La performance pone al centro della scena l’artista nelle vesti di un jukebox umano che restituisce agli spettatori una serie di parole collezionate da alcuni ‘raccoglitori’, che hanno scandagliato le città in cerca di suoni, conversazioni e documenti da ascoltare per essere portati in ‘scena’, ovvero in ‘voce’.

JUKEBOX è realizzato per rappresentare le singolarità delle parole e per rilevare, e rivelare, l’unicità linguistica di uno specifico contesto culturale e geografico, tratteggiando un ritratto della città fatto di suoni, parole, discorsi. «Se io vivo a Roma, Prato o Cagliari, quali sono le differenti forme di discorso che mi attraversano in un determinato giorno? A casa, a scuola, a lavoro, sui mezzi pubblici, al telefono, in televisione, alla radio, su internet, al teatro, al cinema, sulla strada, al mercato».

JUKEBOX esplora così i modi con cui una comunità rappresenta sé stessa, portando in scena quelle voci che il pubblico desidera ascoltare, facendole risuonare le une con le altre.

“Siamo tutti esperti del parlare” è il motto di Encyclopédie de la Parole, progetto artistico di Joris Lacoste ed Elise Simonet che colleziona e classifica registrazioni, trascrizioni, ri-creazioni attraverso delle performance. Da questa collezione, che include più di mille documenti disponibili per la consultazione sul web, l’Encyclopédie de la Parole attinge per produrre arte sonora, performance, conferenze, concerti e installazioni.

