Dopo la cerimonia di premiazione dello scorso 4 novembre che ha decretato i vincitori della dodicesima edizione del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro, mercoledì 10 novembre – con replica giovedì 11 – prende il via ufficialmente la stagione 2021/2022 della rassegna che porta lo spazio di via Orcagna a esplorare sempre nuove realtà ed esperienze artistiche.

Il primo spettacolo di questo rinnovato appuntamento con il teatro nel Mondo arriva da Oslo, esattamente dal distretto di Vålerenga. In scena la compagnia Østkantspellet, fondata nel 2019, che unisce attori professionisti e dilettanti per produzioni su larga scala.

La Corona della città (Crown of the city) è scritto e diretto da Johannes Joner, vera e propria star in Norvegia. Sul palco l’attore Jon Vidar Tidemand accompagnato dalla band punk-rock “Islandsgate”.

Lo spettacolo racconta la vita e le lotte di “Kytern”, ovvero Vilhelm Holteberg Hansen (1910-1984), poeta originario del distretto di Vålerenga conosciuto per la sua vita difficile trascorsa tra povertà, alcolismo e violenza, ma anche e soprattutto poesia, che gli ha permesso di sopravvivere a quindici anni di carcere.

Lo spettacolo, che prende il nome dal testo più famoso di Kytern, “Byens Krone” (Corona della città), è una combinazione tra un monologo e un concerto punk-rock. Costruito come un pub-teatro, è andato in scena lo scorso ottobre in uno dei più grandi teatri di Oslo – l’Oslo Nye Teater – confermando la rilevanza della storia e il livello artistico della compagnia.