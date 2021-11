Dal 12 Novembre, ogni venerdì alle 21:00, l’appuntamento è con la prima trasmissione originale dedicata ai protagonisti della musica italiana e alle loro produzioni dal vivo. Dal REWARD MUSIC PLACE, location ideale per le esibizioni degli artisti italiani che tornano ad incontrare il pubblico in uno spazio unico e all’avanguardia, al via la nuova stagione del programma condotto dalle speaker Manola Moslehi e Daniela Cappelletti con la partecipazione della creator Giulia Penna, presente per il secondo anno con contributi personalizzati capaci di coniugare il mondo della musica a quello dei social network. Confermata la regia di Lele Biscussi e l’art direction di Sergio Pappalettera.

RADIO ITALIA LIVE è in onda su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming sul sito radioitalia.it. Promozione e copertura delle puntate anche sui social ufficiali di Radio Italia: Facebook, Instagram, Tik Tok e Twitter con l’hashtag #radioitalialive.

Ecco i primi protagonisti di questa edizione: ROCCO HUNT (puntata in onda il 12 Novembre), BABY K (puntata in onda il 19 Novembre), DEDDY (puntata in onda il 26 Novembre), SANGIOVANNI (puntata in onda il 3 Dicembre), LOREDANA BERTE’ (puntata in onda il 10 Dicembre), CARMEN CONSOLI (puntata in onda il 17 Dicembre).

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia solomusicaitaliana: “Siamo arrivati al 22simo anno di musica dal vivo. In questi 22 anni la musica italiana è cambiata, ma è rimasta costante la voglia di suonare su un palco. Siamo stati testimoni di questo percorso e iniziamo questa nuova stagione con entusiasmo e con tanti giovani che si esibiranno sul palco del Reward Music Place, un palco con caratteristiche, tecnologicamente parlando, uniche e una storia assolutamente unica”.

La nuova stagione di RADIO ITALIA LIVE è supportata da una campagna di comunicazione personalizzata su alcuni dei principali quotidiani, periodici e siti nazionali oltre che tv, circuiti terzi, circuiti cinematografici, led a bordo campo nei maggiori stadi italiani e store. Previste inoltre affissioni a Milano e Torino.

RADIO ITALIA LIVE è registrato del REWARD MUSIC PLACE, nel pieno rispetto delle disposizioni attuative per la prevenzione e la gestione dell’emergenza sanitaria.

RADIO ITALIA LIVE suona con INTESA SANPAOLO REWARD

Partner tecnico: Alfaparf Milano

Partner tecnico: Nuova Erreplast

Fornitore ufficiale: Bortolin Angelo Spumanti