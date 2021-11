Di Armando Massarenti

Con Evelina Rosselli

ambiente sonoro di Gilberto Bartoloni

<< Socrate era un grande rompiscatole. Meglio: un grande, simpatico, adorabile rompiscatole. Le scatole le rompeva un po’ a tutti, ai calzolai come ai generali, mettendoli in difficoltà con una serie infinita di domande cui loro li per li non sapevano rispondere. “E perché questo, e perché quello? E cos’è questa cosa, e quest’altra ancora?”

Un po’ come fanno i bambini con i loro genitori. E come loro Socrate era adorabile perché le sue domande avevano un unico scopo: scoprire qual è il modo migliore per vivere bene, per sé e per tutti i suoi amici.>>

Dal libro di Armando Massarenti

“Socrate quell’adorabile rompiscatole” è il libro di Armando Massarenti (edizioni La Spiga) che sarà protagonista della prima di una serie di letture di filosofia per bambini, assai raccomandabili anche per i loro genitori.

