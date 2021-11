Teatro Basilica, L’eccezione e la regola di Bertolt Brecht

Sarà in scena al Teatro Basilica dal 25 novembre al 5 dicembre L‘ECCEZIONE E LA REGOLA di Bertolt Brecht, con la regia di Walter Pagliaro. In scena Micaela Esdra, Martina Carpi, Rita Abela, Silvia Siravo, Giada Lorusso, Valeria Cimaglia. Musiche di Germano Mazzocchetti

In occasione del centesimo compleanno di Strehler, abbiamo pensato a un piccolo omaggio: lavorare, del tutto liberamente, su uno dei testi da lui più amati.

“L’eccezione e la regola “, fa parte di quei drammi didattici scritti fra il 1928 e il 1934. In quegli anni Brecht era concentrato su una duplice riflessione: da una parte lo studio del teatro NO e del KABUKI, e dall’altra l’approfondimento del marxismo. Lo scopo dei drammi didattici è quello di coinvolgere gli spettatori in un processo dialettico in cui essi siano sollecitati a prendere una posizione, a schierarsi.

“L’eccezione e la regola”, mette a fuoco la complessità del gesto che un umile “Portatore” compie nei confronti del “Mercante” che lo sfrutta. L’improbabile altruismo del servo a favore del suo padrone scatena una reazione assassina che viene pienamente giustificata da un tribunale corrotto. Il nostro progetto si propone di realizzare uno spettacolo colorato e fantastico come una parabola orientale.

Un cast tutto femminile che interpreta tutti i ruoli del dramma, come avveniva agli albori del teatro Kabuki. Lo spettacolo è infatti concepito come una favola orientale: Brecht, infatti, si era ispirato a una favola cinese, nel raccontare “la storia di un viaggio”.

TeatroBasilica Piazza Porta S. Giovanni, 10 Roma (RM)

Contatti / Prenotazione obbligatoria +39 392 97.68.519 – info@teatrobasilica.com

Marketing: comunicazione@teatrobasilica.com

Direzione: direzione@teatrobasilica.com

Biglietti 15€

Orario spettacoli dal martedì al sabato ore 21.00 – domenica ore 17.45

Tutte le attività del Teatro Basilica si terranno nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale in materia di prevenzione dal Covid19

