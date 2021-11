Trend, Coriolanus Vanishes di David Leddy

Va in scena al Teatro Belli di Roma, dal 25 al 28 novembre ore 21, Coriolanus Vanishes di David Leddy, interpretato da Federica Valloni, nuovo appuntamento di Trend – nuove frontiere della scena britannica – XX edizione, il festival a cura di Rodolfo di Giammarco.

Martire al margine di una vita vissuta in bilico, incontriamo Chris, personalità liquida che travasa continuamente in contenitori diversi, aggrappata a una zattera che galleggia immobile: il corpo fisico è ormai soltanto un involucro che trasuda una vita sciolta e ricomposta più e più volte, dove anche il genere si è dissolto e liberamente si mescolano paternità, maternità, aggressività, amoralità, pentimento.

Ma anche la Gran Bretagna e l’Arabia Saudita, Edward Snowden, le armi, le guerre…

Si perde un’identità acquisendone molte e rimbalzando tra specchi che farebbero bene a riflettere: io sono Chris, donna, e – in quanto marito di mia moglie – uomo; ma amo te, Paul, tornando al mio essere donna.

David Leddy

Scrittore e regista di Glasgow, dove è direttore artistico della compagnia Fire Exit. I suoi testi hanno vinto numerosi premi, e sono stati rappresentanti in tutto il mondo, da Boston a Buenos Aires. È stato descritto come un “innovatore” dal Times, e “un’istituzione” dal The Independent. Tra i vari premi ha vinto anche l’Edinburgh International Festival Fringe Award. Nel 2018, la compagnia Fire Exit ha lavorato ad un progetto in collaborazione con il Book Festival, sul loro primo evento digitale, basato su una serie di messaggi WhatsApp che venivano inviati agli spettatori.

22 ottobre – 20 dicembre 2021

Teatro Belli – piazza Sant’Apollonia 11/a- 06 5894875

spettacoli ore 21,00 – ingresso posto unico € 13

Assistente alla regia: Bianca Mei

Traduzione Carlo Emilio Lerici

regia: Enzo Aronica

produzione Teatro Belli