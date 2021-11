È Carolina Benvenga la regina di questo Natale, che insieme al suo simpaticissimo amico Topo Tip renderà magiche le festività natalizie e regalerà indimenticabili momenti di condivisione in famiglia: è proprio il caso di dirlo, sarà un Natale speciale con il nuovo album “UN NATALE FAVOLOSO” di Carolina e Topo Tip, pubblicato da Sony Music e in uscita il 26 novembre in tutti gli store, sia fisici che digitali, e disponibile in preorder da oggi al seguente https://smi.lnk.to/unnatalefavoloso_po Il disco contiene 11 canzoni natalizie tra cui 2 adattamenti in italiano, 4 inediti composti dalla beniamina dei più piccoli, e anche brani in inglese e spagnolo. Ma “Un Natale favoloso” non è solo un disco di brani natalizi, è anche un progetto inclusivo e partecipativo: attraverso canzoni e spassose coreografie, genitori e figli si divertiranno e vivranno dei momenti di allegria e spensieratezza. Si potrà finalmente respirare quella magia delle feste, che tanto è mancata. Sarà un Natale all’insegna della condivisione di momenti felici insieme, di unione e del calore in famiglia: sarà “Un Natale favoloso”! La colonna sonora del Natale ventiventuno sarà presentata per la primissima volta dal vivo alla Milano Music Week, sabato 27 novembre in Piazza XXIV Maggio, nell’esclusiva location Rockol-Ubiqo, che per l’occasione si trasformerà nel magico villaggio di Natale. Carolina e i suoi amici si esibiranno in uno splendido spettacolo in diversi momenti della giornata. Dopo ogni show, i bambini potranno incontrare Carolina e Topo Tip e scattare una foto insieme a loro. Ma non solo! Durante tutta la giornata si susseguiranno tantissime attività per i più piccoli e le famiglie, tra giochi, magia, esibizioni speciali e tanta tanta musica.

CAROLINA BENVENGA Attrice e conduttrice volto della tv dei ragazzi, cantante e autrice beniamina dei più piccoli e molto amata dalle famiglie, Carolina Benvenga è diventata in poco tempo popolarissima, una ‘social star’ con numeri da capogiro. In poco più di due anni infatti il suo canale Youtube (https://bit.ly/CarolinaBenvenga_Youtube) ha raggiunto 450 milioni di visualizzazioni e 490 mila iscritti. Un vero e proprio fenomeno del web!

Le mamme l’hanno eletta regina del web, contribuendo ad aumentare la popolarità di Carolina. Sono loro le sue prime fan, sostenendola e facendo diventare virali i video che posta sul suo canale YT, con le simpatiche coreografie di baby dance. Sono video di ogni tipo, per tutti i gusti, un modo diverso per giocare con i bambini, che imparano la coordinazione, imparano a cantare, a divertirsi anche se da soli, e a condividere questi momenti con la propria famiglia. Al tempo stesso apprendono i messaggi, che spesso si trovano nelle canzoni stesse, soprattutto negli inediti di Carolina, che regalano sempre immagini, insegnamenti e strumenti importanti per loro.

TOPO TIP Il piccolo topino protagonista di una delle serie tv più apprezzate dai più piccoli e dalle famiglie “Topo Tip” (Tip the Mouse), trasmessa in 140 Paesi. Il cartone animato, basato sul personaggio della collana di libri best seller edita da Giunti Editore, è stato prodotto da Studio Bozzetto in collaborazione con Rai.