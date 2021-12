Al via le candidature per le residenze artistiche 2022 di Fondazione Cirko Vertigo

Sono aperte le candidature per il progetto Casa del Circo Contemporaneo, realizzato da Fondazione Cirko Vertigo per il nuovo triennio 2022-2024. Le residenze artistiche delle compagnie e degli artisti selezionati, provenienti dall’Italia e dall’estero, si terranno presso le strutture a disposizione della Fondazione a Grugliasco e Torino. L’invio delle candidature dovrà avvenire entro il 23 gennaio tramite posta elettronica all’indirizzo residenze@cirkovertigo.com; saranno selezionati un numero massimo di otto progetti e l’avvenuta selezione sarà comunicata esclusivamente via email entro il 14 febbraio.

In questo modo Fondazione Cirko Vertigo, nonostante la grande incertezza che il settore artistico sta vivendo in questo momento storico, si fa promotrice e sostenitrice, anche nel nuovo anno, dei giovani talenti per continuare a far crescere e sostenere il settore del circo contemporaneo e delle arti performative in Italia.

“Da quindici anni la Casa del Circo Contemporaneo di Grugliasco, nel Parco Culturale Le Serre, con la complicità di un’amministrazione sempre attenta al sostegno alle giovani generazioni e, negli ultimi sette anni, grazie al dispositivo MIC-Regione Piemonte, siamo stati protagonisti nell’accompagnamento attraverso percorsi di residenze artistiche per compagnie che si sono segnalate poi sul panorama nazionale e internazionale – afferma Paolo Stratta, direttore di Fondazione Cirko Vertigo -. Con questo spirito desideriamo inaugurare il nuovo anno dando forza e prospettiva alle tante realtà che si stanno affermando, ora anche solo in maniera informale, sul territorio”.

Le residenze degli artisti e delle compagnie di circo contemporaneo scelti avranno una durata minima di otto giorni tra febbraio e dicembre 2022. Saranno selezionati solo progetti di nuova creazione ovvero non ancora ultimati o in corso d’opera che, alla data della candidatura, non siano giunti al loro debutto. Ulteriori criteri di premialità saranno il fatto di essere artisti under 35, la presentazione di un percorso di lavoro sulla scrittura drammaturgica/circense originale e innovativo, azioni di coinvolgimento della comunità nel periodo di residenza e l’aver conseguito il diploma presso una scuola appartenente alla FEDEC o la provenienza da un percorso formativo professionalizzante nelle arti circensi.

La Casa del Circo Contemporaneo, con sede presso il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, è parte del sistema nazionale delle Residenze Artistiche, avviato a seguito dell’Accordo di programma triennale siglato fra Ministero della Cultura e alcuni enti territoriali regionali, fra cui la Regione Piemonte. L’obiettivo principale del progetto è la promozione e il sostegno alle attività di residenza artistica sulla Regione Piemonte, intese come luogo di diffusione della cultura, di valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico e come occasione di incontro tra gli artisti e gli spettatori.

Le compagnie selezionate per le residenze presso la Casa del circo contemporaneo potranno scegliere uno fra i quattro spazi a disposizione della Fondazione: il Teatro Le Serre e lo Chapiteau Vertigo, entrambi in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco, il Piccolo Teatro Perempruner in piazza Matteotti a Grugliasco e il Teatro Café Müller in Via Sacchi, 18/d a Torino. A seguito di una seconda selezione, alcune delle compagnie avranno la possibilità di beneficiare di un ulteriore periodo di residenza in Francia, Portogallo e Croazia grazie alla rete transfrontaliera creata da Fondazione Cirko Vertigo con i suoi partner internazionali.

Tutte le informazioni, il bando e il modulo di partecipazione si trovano alla pagina https://www.cirkovertigo.com/newscat/bando-residenze-artistiche-2022.