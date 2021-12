Manifattura Tabacchi Family & Friends

Il 4 e il 5 dicembre la poliedrica comunità dei makers di Manifattura Tabacchi accoglierà il pubblico all’interno dei propri spazi per il Family & Friends.

Due giorni per acquistare le creazioni prodotte dagli artigiani, gli artisti, i creativi e i designer di Manifattura e imparare la loro arte del fare partecipando al programma di workshop e laboratori gratuiti, per osservare da vicino il processo produttivo delle loro creazioni.

Oltre a Superduper con i loro iconici cappelli fatti a mano e Todo Modo, la libreria indipendente, Manifattura Tabacchi presenta i nuovi makers entrati a far parte della community: NOP, l’atelier botanico con piante rare e uniche, Casbia, il marchio footwear anticonformista, Switch l’urban concept store attento all’ambiente e Whispr, il brand knitwear per la parità di genere.

Con l’occasione, il B9 si popolerà della presenza di brand appositamente selezionati dai makers: la moda di Camo, i prodotti di design di Progetto Undici e di Pijama.

L’arte contemporanea sarà presente con Toast Project Space, lo spazio d’arte indipendente di Manifattura Tabacchi, curato dall’artista Stefano Giuri. In entrambi i giorni, dalle 15:00 alle 20:00, sarà anche possibile visitare la mostra Thinking Beyond // Moving Images for a Post-Pandemic World, prodotta da Lo Schermo dell’Arte e NAM – Not A Museum (ingresso libero).

Sabato 4 dicembre, Todo Modo inaugurerà The Lift, la libreria più piccola del mondo. 2,52 metri quadrati ricavati in un originale montacarichi che ospiterà un solo editore: Humboldt Books, casa editrice specializzata in narrazioni ed esperienze di viaggio che dà vita a progetti editoriali interdisciplinari incrociando geografia e letteratura, fotografia e arte.

Le due giornate saranno accompagnate da dj-set che vedranno alternarsi alla consolle dj del panorama nazionale, per una selezione musicale curata dall’etichetta indipendente di musica elettronica Bosconi Records.

In occasione del Family&Friends, il bistrot Bulli&Balene proporrà un menù dedicato; il sabato si potranno gustare i piatti giapponesi di Bentō Fatti a Modo, ideati e preparati espressi dalla chef Hiroko, mentre il Giardino della Ciminiera ospiterà Il Necciaio, primo street food gluten free di Firenze.

PROGRAMMA COMPLETO

SABATO 4 DICEMBRE

Dalle 11:00 alle 21:00

Dj set a cura di Bosconi Records

11:30-12:30

Laboratorio gratuito a cura di Todo Modo e dell’associazione culturale La Sedia Blu

Saluti e baci – cartoline di casa in casa

E tu, che casa sei? Una calda baita di montagna o uno splendente grattacielo metropolitano?

Fra timbri, cartoline e proposte di lettura, un piccolo laboratorio creativo per scoprire di che… casa siamo fatti!

Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 3 anni e mezzo di età.

Non è richiesta la prenotazione su Eventbrite

A seguire inaugurazione di The Lift, la libreria più piccola del mondo.

11:30-13:00

Laboratorio gratuito a cura di Whispr

Women at Work

Michela Bordoni, Senior Partner di Scelte Strategiche ed esperta di Headhunting e Consulenza HR, parlerà delle nuove sfide professionali per le donne: navigare le incertezze e affrontare i cambiamenti con una cultura di cooperazione.

A seguire, Gionata Agliati, Senior Trainer ed esperto di Mindfulness, tratterà di come passare dalla consapevolezza alla capacità di attingere ed attivare le proprie risorse interiori attraverso la pratica della Mindfulness.

È necessaria la prenotazione su Eventbrite qui.

16:00-17:00

Laboratorio gratuito a cura di NOP

nop only plants but also more plants

Qualche tips per fare da una pianta più piante e qualche chiacchiera sui modi e le piante migliori con cui iniziare a fare delle talee.

È necessaria la prenotazione su Eventbrite qui.

17:00-18:00

Laboratorio olfattivo gratuito a cura di Birrificio Valdarno Superiore

Alla scoperta del luppolo toscano

Il workshop farà provare ai visitatori un’analisi tecnica-sensoriale dei fiori di luppolo per scoprirne i profumi custoditi al loro interno.

È necessaria la prenotazione su Eventbrite qui.

DOMENICA 5 DICEMBRE

Dalle 11:00 alle 21:00

Dj set a cura di Bosconi Records

Gli atelier dei makers rimarranno aperti al pubblico, insieme ai corner di Camo, Voodoo Jewels, Blue San Francisco, Pijama e Toast Project Space

10:00-11:00

12:00-13:00

15:00-16:00

Lezioni gratuite di skateboard by Switch sull’half-pipe nel Giardino della Ciminiera

È richiesta la prenotazione allo 055 250 9023 o scrivendo a info@switchshop.it

16:00-17:00

Skateboard Workshop by Switch

Un laboratorio gratuito sulle diverse tipologie di tavole da skate e il loro utilizzo; la differenza tra i vari componenti, la costruzione delle tavole da skate, come si monta uno skate, la manutenzione e accortezze da avere nell’utilizzo.

È necessaria la prenotazione su Eventbrite qui.

Per accedere agli eventi è necessario esibire il green pass o tampone negativo effettuato nelle 48h precedenti.